Casa di riposo, nuovo impianto da 100mila euro

Elevare la qualità di vita degli ospiti, rendere tutti i servizi fruibili e agevolare il pronto soccorso in caso di bisogno ed emergenza. L’amministrazione comunale di Cesena, d’intesa con la direzione della struttura assistenziale “Casa Residenza Anziani – Violante Malatesta”, di proprietà dell’Ente, interverrà con lavori di manutenzione straordinaria riguardanti l’impianto di chiamata che, come segnalato dalla Cooperativa Sociale “Il Cigno”, risulta obsoleto e non più rispondente agli attuali bisogni.

Si tratta di un sistema elettrico installato nei quattro reparti e posto a disposizione degli ospiti che, direttamente dalla propria stanza, possono chiamare il personale di assistenza presente presso la guardiola di ciascun reparto. Dopo un sopralluogo, i tecnici del Settore Lavori pubblici hanno redatto un progetto di manutenzione straordinaria che consiste nella sostituzione integrale dell’impianto per un importo di 100mila euro.