Casa Fellini, via alle attività. Dal 26 ci sarà il circo

La casa dell’infanzia del regista Federico Fellini, dopo la ristrutturazione e l’inaugurazione di novembre inizia la sua nuova vita di residenza dedicata alle arti del cinema, del circo e del teatro. In quella casa colonica vi abitavano i nonni paterni Luigi Fellini e Francesca Lombardini e il piccolo Federico vi trascorreva alcuni periodi di vacanza.

Ad annunciare l’inizio della nuova attività è stato ieri l’arrivo dello chapiteau circense della compagnia Petit Cabaret 1924 che ha alzato il suo tendone sul retro del casolare di via Soprarigossa. Le attività entreranno nel vivo dal 26 marzo e nelle settimane si alterneranno spettacoli circensi per scuole e famiglie, momenti culturali e una sezione dedicata alla stand up comedy. Il circo resterà a Casa Fellini fino al 28 maggio, quando Petit Cabaret riprenderà il suo viaggio itinerante e lascerà spazio all’estate e al cinema all’aperto.

La Casa ospiterà da aprile gli artisti in residenza, che abiteranno la casa per la produzione di spettacoli, opere, testi e incontreranno la comunità. "Casa Fellini diventerà uno spazio accogliente per artisti, per promuovere residenze e a disposizione dei cittadini, di chi ha voglia di abitare gli spazi attraverso esperienze e momenti culturali", spiegano la sindaca Letizia Bisachhi e l’assessora alla cultura Serena Zavalloni.

Vincenzo D’Altri