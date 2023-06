Casa-lavoro: 21mila euro per i disabili

È stato pubblicato sul sito dell’Unione Rubicone e Mare l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici a favore dei lavoratori disabili. I contributi sono destinati al rimborso delle spese di trasporto sostenute nel 2022 per raggiungere il luogo di lavoro, qualora effettuato con il supporto di terze persone, per mancata raggiungibilità della sede lavorativa con mezzi pubblici adeguati e compatibili con gli orari di lavoro. L’iniziativa è finanziata con 21mila euro provenienti dal Fondo regionale Mobilità casa-lavoro. I beneficiari possono ricevere un massimo di 3.000 euro. Dicono il presidente dell’Unione Rubicone e Mare Filippo Giovannini e l’Assessora ai Servizi sociali Letizia Bisacchi: "Il fondo mobilità casa-lavoro punta a rimuovere o quanto meno a ridurre ostacoli e difficoltà delle persone con disabilità nel raggiungere il luogo di lavoro e l’Unione si mette a disposizione perché i contributi arrivino a chi ne ha bisogno. Si tratta di favorire in tutte le modalità possibili l’autonomia delle persone, e quindi anche l’apporto che ogni cittadino con il proprio quotidiano impegno di lavoro offre alla comunità. È un dare e avere, in cui ciascuno si fa carico della sua parte all’interno della rete sociale dell’Unione". Il modulo per la presentazione della domanda è pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare (www.unionerubiconemare.it) e sui siti dei Comuni dell’Unione ed è disponibile presso i rispettivi Urp. Il termine per la presentazione scade alle 13 di venerdì 30 giugno. Gli sportelli sociali, sia telefonicamente che in presenza previo appuntamento, ai seguenti recapiti: Sportello sociale di Savignano sul Rubicone, reperibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, tel. 0541809687, aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 13, e-mail: [email protected]; Sportello sociale di Gatteo aperto martedì e venerdì e il secondo e il quarto mercoledì del mese, dalle 8.30 alle 13, tel. 0541935545, email: [email protected]; sportello sociale di San Mauro Pascoli, aperto nelle giornate di lunedì e giovedì e il primo e il terzo mercoledì del mese, dalle 8.30 alle 13, tel. 0541936017, email: [email protected]; sportello sociale di Cesenatico il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12, tel. 054779324, email: [email protected] oppure Ufficio anziani e disabili presso il Comune di Savignano sul Rubicone, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, tel. 0541809675 oppure 331-4021040.

Ermanno Pasolini