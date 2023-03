Casa Moretti nel club degli scrittori illustri

Casa Moretti entra a far parte delle "case di scrittori illustri" riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna. La cerimonia di riconoscimento si terrà venerdì 31 marzo all’Archiginnasio di Bologna, tuttavia la notizia ufficiale è già stata data ieri. Il prestigioso istituto ricavato nella casa sul porto di Cesenatico, dove nel secolo scorso visse il poeta e scrittore Marino Moretti, ha tutti i requisiti richiesti, in primis quelli di saper rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio di chiara fama che, nella sua dimensione pubblica e privata, ha abitato e svolto la propria attività nella propria abitazione. Casa Moretti svolge inoltre una importante attività per la conoscenza dell’opera e del personaggio a cui la struttura è intitolata, ed è aperta al pubblico tutti i fine settimana e durante l’estate tutti i giorni, ospitando anche importanti mostre ed iniziative culturali di spessore.

Le strutture riconosciute in tutta la regione sono 52 e casa Moretti fa parte delle 7 case situate nella provincia di Forlì-Cesena. L’abitazione dove vissero Marino Moretti e la sorella Ines, venne donata al Comune di Cesenatico su volontà dello stesso poeta e scrittore. Casa Moretti, fondata nel 1992 come istituto culturale, è stata tra le prime case museo in Italia e ha anche svolto un ruolo pionieristico nel settore delle case museo, mostrando l’interdisciplinarietà e l’integrazione tra gli aspetti conservativi, quelli della ricerca e quelli della didattica e della valorizzazione anche turistica di un patrimonio culturale così particolare e suggestivo. Oltre ad essere presente in alcuni gruppi di lavoro di Icom, l’organizzazione internazionale dei musei, Casa Moretti è stata accreditata di recente al Sistema Museale Nazionale, ed in precedenza aveva ricevuto il riconoscimento regionale di "museo di qualità".

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli sono contenti di questo ulteriore riconoscimento: "Far parte delle ‘case di scrittori illustri’, rende onore e ufficializza ulteriormente qualcosa che tutti i cesenaticensi e i tanti turisti, sanno ormai da oltre trent’anni, e cioè che Casa Moretti è un punto di riferimento per la cultura della città e permette con il lavoro quotidiano di tenere vivo il ricordo di uno dei più grandi intellettuali nella storia di Cesenatico. Il lavoro che Casa Moretti svolge dal 1992 in questi anni sta abbracciando una fetta di pubblico sempre più grande, come ad esempio con la rassegna della ‘Serenata delle Zanzare’, allo stesso Premio Moretti presentato da Neri Marcorè e dai video girati dallo stesso attore che stanno riscontrando grande successo".

Giacomo Mascellani