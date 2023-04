Casa Moretti ufficialmente tra le abitazioni illustri

Adesso c’è l’ufficialità dell’ingresso di Casa Moretti fra le ’Case di scrittori illustri’ riconosciute dalla Regione. La cerimonia di riconoscimento si è tenuta all’Archiginnasio di Bologna, dove per il prestigioso istituto ricavato nella casa sul porto di Cesenatico dove nel secolo scorso visse il poeta e scrittore, era presente la responsabile Manuela Ricci, che ha ricevuto la targa dall’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori. Casa Moretti ha tutti i requisiti richiesti, in primis quelli di saper rappresentare la vita, le tradizioni e i valori di un personaggio di chiara fama che, nella sua dimensione pubblica e privata, ha abitato e svolto la propria attività nella propria abitazione.

Casa Moretti svolge un’importante attività per la conoscenza dell’opera e del personaggio ed è aperta tutti i fine settimana e durante l’estate tutti i giorni, ospitando anche importanti iniziative culturali. La città è orgogliosa di questa attestazione ufficiale dedicata al riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo di storia, cultura, arti, politica, scienza e spiritualità. Le strutture riconosciute in tutta la regione sono 52 e casa Moretti fa parte delle 7 nella provincia di Forlì-Cesena. L’abitazione dove vissero Marino Moretti e la sorella Ines, venne donata al Comune su volontà dello stesso poeta e scrittore. Fondata nel 1992 è stata tra le prime case museo in Italia.

g.m.