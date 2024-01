Casa Musica, cinema e museo ancora lontani

Nulla di fatto a livello realizzativo in questa legislatura 2019-2024 per alcuni istituti cultruali progettati ma non ancora compiuti. Con il compimento del terzo stralcio sono stati invece ampliati gli spazi della Biblioteca Malatestiana. Sulla Casa della Musica con Conservatorio Maderna e istituto musicale Corelli futuri coinquilini a palazzo Mazzini Marinelli, pende la spada di Damocle dei fondi di quattro milioni necessari che il Comune non può elargire e il Maderna sta cercando di intercettare attraverso la partecipazione a un bando europeo, senza però la sicurezza di ottenerli. Nel frattempo l’edifici è utlizzato almeno sino a fine anno dalla scuola media di via della Resistenza.

Da sei anni perdura intanto la chiusura del Museo Archeologico alla "Biblioteca Malatestiana di cui è stato presentato il progetto ma non sono partiti i lavori. Il cinema San Biagio in via Aldini, con due sale, è chiuso invece ormai da cinque anni. L’amministrazione comunale aveva annunciato un bando per poterlo riassegnare ai privati, qualora ce ne siano di disposti a prenderlo in gestione alle condizioni che deciderà l’amministrazioni comunale e che potrebbe ricalcare quelle in vigore ai tempi della gestione di Cineforum Image conclusasi nel 2019. Ma successivamente l’assessore alla cultura Carlo Verona (nella foto) a informato che il bando sarebbe slittato avanti nel tempo e da parte dell’amministrazione comunale non sono arrivati più aggiornamenti, con uno scenario prevedibile di non apertura del bando e di perdurare della chiusura del cinema San Biagio.