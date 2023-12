Casa Protetta ’Camilla Spighi’, decisi i lavori di ampliamento

Il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato dall’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna sta per mettere in cantiere i lavori per l’ampliamento e il potenziamento della Casa Protetta ’Camilla Spighi’ con la realizzazione di un Centro Diurno per anziani. Spiega Baccini: "Quando non è ancora terminato il cantiere della nuova sede della Scuola Media a San Piero, la cui inaugurazione è fissata per la mattina del 6 gennaio 2024, si lavora già all’avvio del prossimo cantiere. E’ stato infatti firmato il contratto di appalto del progetto di ’Ampliamento e rifunzionalizzazione della Casa Protetta per anziani Camilla Spighi (foto), il cui cantiere verrà avviato subito dopo l’inaugurazione della nuova scuola Media". Il progetto esecutivo è stato approvato il 19 settembre 2022: "L’ammontare complessivo dell’appalto è di 785.000 euro, di cui 500.000 finanziati dalla Regione e 285.000 da risorse comunali. Ancora una volta si è riusciti ad avviare un lavoro di rilievo gravando sul bilancio comunale solo per una parte minoritaria del costo. Il progetto prevede l’esecuzione di lavori propedeutici a fornire una maggiore assistenza alla popolazione fragile ed anziana del nostro territorio".

Baccini aggiunge: "Verranno riqualificati alcuni spazi già esistenti e creati nuovi spazi, che consentiranno di avviare un servizio di Centro diurno per anziani’ e rafforzare i servizi di infermeria, riabilitazione, lo svolgimento di attività ricreative e la mensa, oltre ad ampliare e razionalizzare gli spazi già esistenti all’interno della Casa protetta. Fra le opere da eseguire anche la riqualificazione della palazzina adiacente che sarà collegata alla sede esistente da un corridoio, che renderà gli spazi comunicanti. Una riqualificazione, della palazzina, che ha il pregio di riqualificare un ambiente fino ad oggi inutilizzato e degradato".

Gilberto Mosconi