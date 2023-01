Casa protetta ’Spighi’, c’è l’appalto per ampliarla

di Gilberto Mosconi

La Casa protetta per anziani ’Camilla Spighi’ di San Piero in Bagno sarà più grande e più funzionale. E’ stato infatti pubblicato il bando di gara d’appalto dei lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione di quella struttura comunale, che al momento dispone di 32 posti letto, e che si affaccia su via Nazario Sauro e su via Cesare Battisti.

Spiega il sindaco di Bagno, Marco Baccini: "La gara d’appalto ha ad oggetto le realizzazione dei lavori di restauro della palazzina adiacente, sul lato nord, alla casa protetta, con la creazione al piano terra di locali dedicati alla riabilitazione, alla mensa ed alle attività ricreative, oltre ai servizi igienici, la creazione al primo piano dei locali amministrativi della casa protetta e di un collegamento fra le due strutture, oltre ad opere atte alla sistemazione degli spazi esterni. I lavori coinvolgeranno anche la sede della casa protetta, dove sarà restaurato l’ultimo piano con la creazione di nuovi e più ampi spazi dedicati a deposito".

Sottolinea poi il primo cittadino di Bagno: "L’avvio della gara è un altro passaggio importante nell’ambito del programma di riqualificazione e di miglioramento del nostro patrimonio pubblico, che in questo caso riguarda lo sviluppo sociale della nostra Comunità, offrendo la possibilità di avviare un servizio locale di ’Centro diurno per anziani’". La procedura di gara è gestita dalla Stazione unica appaltante dell’Unione Comuni Valle Savio, in collaborazione con il Settore lavori pubblici del Comune di Bagno, che ha gestito tutta la fase progettuale e propedeutica alla gara. L’importo complessivo dell’intervento a base di gara è di 627.890,01 ed il tempo di realizzazione dei lavori è fissato in 365 giorni dalla data di consegna dei lavori stessi. La classificazione lavori categoria prevalente è ’Og2’, classifica III. Alla gara possono partecipare aziende in possesso di relativa attestazione Soa e di certificazione di sistema di qualità aziendale Uni En Iso 9000 in relazione alla categoria richiesta. La presentazione dell’offerta deve essere effettuata sulla piattaforma telematica Sater entro le 13 di martedì 14 febbraio. Il bando di gara e ogni informazione sono pubblicati sul sito dell’Unione Comuni Valle Savio al link: https:www.unionevallesavio.itbandi-lavori-in-pubblicazione.