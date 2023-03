Casa Serra e Villa Silvia nel club delle Case delle persone illustri

Due edifici cesenati hanno ottenuto il riconoscimento ’Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’: la Casa Museo Renato Serra, in viale Carducci e di Villa Silvia-Carducci, dimora settecentesca sulle colline di Lizzano. Dei grandi uomini che hanno onorato la terra d’origine e di cui oggi – insieme all’inestimabile patrimonio di opere – restano le loro abitazioni, stanze storiche a cui la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali danno particolare lustro con iniziative ed eventi tesi a promuovere il genio, le opere e la loro stretta relazione con la comunità di appartenenza. La Regione ha portato a termine la prima campagna di riconoscimento per l’assegnazione del titolo di ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’, dando applicazione alla legge regionale 22022 relativa al ’Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità’.

"Questi due riconoscimenti – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – ci danno un ulteriore stimolo a proseguire in questa direzione. Di concerto con la Regione e grazie all’apporto di realtà locali, come ad esempio l’associazione musica Meccanica Italiana, abbiamo promosso e sviluppato un percorso di promozione delle case storiche cesenati, in modo particolare di Villa Silvia-Carducci, collocata al centro di un magnifico parco fruito da cittadini di tutte le età, e di Casa Serra, valorizzata di recente grazie alle visite guidate organizzate dagli studenti dell’Istituto tecnico economico".

In Emilia-Romagna il Settore Patrimonio culturale della Regione ha individuato, a oggi, più di 52 realtà che, in forme più o meno ibride, rappresentano case museo, dimore, abitazioni, studi e archivi di artisti, letterati, musicisti, cineasti, scienziati, inventori, collezionisti, personaggi storici e famiglie illustri, risalenti in prevalenza agli ultimi due secoli.