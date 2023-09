Casa Serra riparte con i canti alpini

Riprendono le aperture di Casa Serra, la dimora natale del grande letterato cesenate, con le studentesse e gli studenti dell’istituto tecnico economico a lui intitolato nelle vesti di Cicerone nonché promotori di eventi culturali e musicali in occasione delle giornate e serate di apertura fissate al sabato.

L’attività riaprirà sabato 23 settembre, pochi giorni dopo l’avvi o del nuovo anno scolastico, coordinata dall’insegnante del Serra Raffaella Martina. La Casa- Museo in viale Carducci sarà aperta dalle 20 alle 23 e la serata avrà come tema ’L’eredità della Grande Guerra fra canti popolari e tradizione latteraria’. Alle 21 e alle 21.45 intermezzo di letture tra le visite guidate tratte dal Giornale di guerra e di prigionia di Carlo Emilio Gadda eseguite da Lorenzo Pieri e canti alpini del coro Vox Animae di Cesena diretto dalla professoressa Antonella Casalboni. "L’evento intende ripensare alla Grande Guerra in cui Serra morì nel 1915 – rimarca la professoressa Martina – dal punto di vista di chi la visse in prima persona sulla propria pelle, persona semplice o uomo di cultura".

Nella convenzione triennale con il Comune, l’istituto Serra, di cui è dirigente Paolo Valli, ha assunto vari impegni fra cui ideare e realizzare iniziative e offrire visite a scuole e cittadinanza. Nell’anno scolastico trascorsogli eventi sono stati numerosi con il coinvolgimento di personalità della cultura e delle vita cesenate e dello stesso pronipote omonimo di Renato Serra e Casa di Serra ha operato come un vero centro culturale.