Casa Serra, studenti ciceroni per le visite guidate

Oggi Casa Serra, casa museo di viale Carducci aprirà le porte alla presenza dell’assessore alla Cultura Carlo Verona e del nipote del critico letterario e scrittore nato a Cesena il 5 dicembre del 1884. Le visite, organizzate in collaborazione con il Comune di Cesena, saranno a cura degli studenti dell’Ite ‘Renato Serra’ che accompagneranno i visitatori alla scoperta dell’illustre intellettuale cesenate, attraverso i vari locali dell’edificio e con l’utilizzo di contenuti audio e video. Le visite di sabato saranno intervallate da brani tratti da ‘Diario di Trincea’ letti da Lorenzo Pieri e brani di lettere di soldati romagnoli tratti da ‘Verificato per censura’ a cura di G. Bellosi e M. Savini, letti dagli studenti del ‘Serra’ e con l’accompagnamento musicale del bassista Alex Casalboni. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Gli studenti dell’Ite, formati nell’ambito di un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), sono inoltre a disposizione per le visite da parte delle scuole (terze delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado) il lunedì dalle 11 alle 12 e dalle 12 alle 13, mercoledì dalle 9 alle 10, giovedì dalle 9.30 alle 10.30. La visita è gratuita, ma è possibile ad una classe per volta e va prenotata all’indirizzo [email protected]