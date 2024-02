Casa Serra, visite guidate con gli studenti nei panni di amici e famigliari

Domani le porte di Casa Serra, in viale Carducci, tornano ad aprirsi alla città e a tutti coloro che intendono curiosare nelle stanze private dell’illustre cesenate e critico letterario. La sua vita sarà ripercorsa attraverso la voce delle persone a lui più care e vicine: familiari e amici. Gli studenti della classe 4A dell’I.T.E. “Renato Serra”, indirizzo Turistico, non proporranno ai visitatori la tradizionale visita guidata, ma vestiranno i panni dei personaggi in questione affiancati da Franco Spazzoli, ideatore dei testi che saranno interpretati nel corso del pomeriggio. Le visite sono in programma alle 16, 17, 17:30 e alle 18. Igresso gratuito. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0547.355730/740.