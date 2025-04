Casabianca canta i Nomadi in piazza

Arte, musica, poesia, condivisione e convivio nel segno della pace e della speranza. Grande attesa per la giornata evento dedicata alla Pasqua e alla pace organizzata dal polo culturale Fondazione Tito Balestra di Longiano in collaborazione con la Falegnameria Cocktail bar.

L’appuntamento è per sabato con un ricco programma completo inclusivo e adatto a tutti quelli che si riconoscono nei valori della pace e della fratellanza; dalle 15.30 nella corte del castello Malatestiano il mercatino dei bambini e lo swap party nel segno della sostenibilità. Alle 17.30 nella Ex Chiesa Madonna di Loreto la visita alla straordinaria mostra dedicata alla pace di Josè Ortega in anteprima per l’Emilia Romagna.

Alle 18.30 invece ci si sposta nella piazza malatestiana di Longiano per il concerto di Sergio Casabianca dedicato ai Nomadi e gli interventi dell’ambasciatrice di Tito Balestra per il Sud America la poetessa di origine cubane Yuleisy Cruz Lezcano per l’occasione sarà accompagnata da un altro poeta conosciuto e stimato in Romagna Lorenzo Scarponi. Nel palco allestito nella piazza malatestiana un grandissimo momento musicale Sergio Casabianca canta i Nomadi, nell’impronta di Augusto Daolio. Per info e prenotazioni 0547 665420, o inviare un’email a info@fondazionetitobalestra.org