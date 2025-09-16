Casadei porta il liscio in Giappone

Il liscio romagnolo vola ad Osaka in Giappone con Mirko Casadei, bandiera numero uno delle orchestre romagnole. Venerdì 19 settembre andrà in Giappone per una serie di concerti all’interno dell’Expo 2025, dove la sua musica rappresenterà la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Balamondo.

Una storia, quella di Balamondo, che affonda le sue radici nella visione di Raoul che, nel 1998, invita, per la prima edizione del Festival, la stella della disco music Gloria Gaynor a raggiungere sul palco la sua orchestra, per un dialogo inedito e innovativo tra l’universo delle discoteche e la tradizione romagnola. Fu un successo, adesso messo in scena dal figlio Mirko che, nel corso degli anni, ha invitato artisti di grande respiro internazionale a dialogare con la sua POPular Folk Orchestra.

Fra i tanti, Paolo Fresu, Richard Galliano, Marc Ribot, Toquino, Goran Bregovic, Al Di Meola, il Canzoniere Grecanico Salentino, Max Gazzè. Tutti hanno offerto, insieme al padrone di casa, la loro personale versione dei grandi classici della tradizione romagnola. Anche per questo Balamondo è l’unico festival di liscio sostenuto dal Mic, che ne ha riconosciuto l’alto valore culturale.

Balamondo World Music Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini. Dopo il successo delle quattro serate di Balamondo a Rimini e dopo essere stato invitato da Laura Pasini a salire sul palco del concerto della cantante al raduno dei suoi fan al Palacattani di Faenza, dove hanno intonato insieme ’Romagna Mia’, Mirko Casadei a coronamento di una grande estate nel segno di Raoul e del liscio, il 16 settembre, gran finale di Balamondo 2025 al Fronte Mare a Rimini, sempre con la sua POPular Folk Orchestra. Un’occasione per salutare il pubblico che lo ha seguito nelle tante tappe del Festival, pochi giorni prima di volare, il 19 settembre, a Osaka in Giappone per una serie di concerti all’interno dell’Expo 2025, dove la sua musica rappresenterà la Regione Emilia-Romagna.

Ermanno Pasolini