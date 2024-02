Casalbono, lavori sulla frana

A partire da lunedì 5 febbraio via Casalbono sarà interessata da interventi di ripristino dei movimenti franosi di scarpate stradali e di ripavimentazioni stradali con tappeto d’usura. Sarà la ditta Lunedei Geom. Roberto Srl di S. Giustina di Rimini a occuparsi dei lavori programmati dall’Amministrazione comunale di Cesena a seguito dell’alluvione di maggio. A questo proposito, con lo scopo di garantire piena sicurezza agli addetti ai lavori e agli utenti della strada, nel tratto stradale interessato dal cantiere saranno istituiti un senso unico alternato con semaforo o movieri e un divieto di sosta con rimozione, valido per l’intera giornata su entrambi i lati della carreggiata. Anche in questo caso, si tratta di modifiche temporanee alla circolazione che resteranno in vigore fino alla conclusione dei lavori (prevista per metà marzo).