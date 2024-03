Casali anticipa il programma : "Meno tributi, due nuovi parcheggi e ascensori verso la Rocca"

"ll programma è in fase di definizione e stiamo lavorando a pieno regime e in totale sintonia con FdI, Lega e Forza Italia e non solo". Il candidato di centrodestra Marco Casali (FdI) è entrato nell’agone della campagna elettorale che lo vede antagonista del sindaco dem ricandidato Enzo Lattuca (sostenuto da Pd, Pri, Azione, Più Europa Cesena 2024, Popolari, Fondamenta, Alleanza Verdi Sinistra, Possibile e Psi) e Marco Giangrandi (appoggiato da Cesena Siamo Noi, Cambiamo e Italia Viva).

Che programma sta venendo fuori, candidato Casali?

"Con una ventina di capitoli e proposte concrete, misurabili, comprensibili. Per ogni tema affrontato riporteremo ciò che questa giunta non ha fatto, perché un sindaco uscente che si ricandida deve rendere conto delle sue mancanze. Daremo largo spazio a sicurezza del territorio e agricoltura, in passato spesso dimenticati".

La prima cosa che realizzerà se diventerà sindaco?

"Il presidio fisso alla stazione nelle ore serali con stazionamento di personale di polizia locale e l’illuminazione delle aree più degradate a partire dal sottopasso Kennedy".

Emergenza casa: dove interverrete?

"Sulle norme edilizie urbanistiche: ad esempio daremo la possibilità di trasformare i negozi in abitazioni con procedure semplificate e a costo zero, così amplieremo l’offerta".

Piano della mobilità e parcheggi: qual è la vostra linea?

"No alla città 30, via i T-Red che hanno fatto anno scorso ottomila multe multe per il solo superamento della linea bianca. Faremo almeno due nuovi parcheggi: uno al piazzale Marconi in zona Osservanza raddoppiando in struttura quello esistente e l’altro dietro la stazione per i pendolari".

Trasporto pubblico: come migliorarlo?

"Intervenendo nella governance di Start Romagna: qualcosa non sta andando. Non possiamo permetterci che saltino decine di corse tutti i giorni!"

Sostegno al centro storico. Come agirete?

"Attraverso una rivoluzione del sistema degli eventi da gestire insieme agli imprenditori del centro storico".

Come sosterrete quartieri e frazioni?

"Soprattutto attraverso manutenzioni ordinarie e di sicurezza".

Foro Annonario: che ruolo giocherà il Comune che ha in mente?

"Dobbiamo riavvolgere il nastro. Non andremo avanti al Foro in questo modo fino al 2057".

Politiche tributarie: quali propositi?

"Abbasseremo l’aliquota Imu per gli artigiani che hanno l’immobile in proprietà e vi esercitano l’attività. I dividendi che Hera dà al Comune, oltre due milioni di euro nel 2022, li utilizzeremo per abbassare la tariffa dei rifiuti alle famiglie".

Se sarà sindaco quali primi segnali di discontinuità?

"Creare da subito un Comune che agevola, indirizza, accompagna e lascia autonomia alla parte privata".

Che interventi prevede contro il dissesto idrogeologico ?

"Il bacino di Quarto da sterrare, le cinque casse di espansione a monte del Ponte Vecchio da far funzionare, il Savio da monitorare. Ho visto a San Martino in Fiume, dopo ormai trecento giorni dall’alluvione, cose che non si possono vedere".

Tolga un sogno dal cassetto.

"Un sistema di ascensori che colleghi piazza del Popolo alla Rocca. Ad Udine funziona benissimo".