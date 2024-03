Casali: "In città spostamenti ostacolati"

Questa sera alle 20.30 si tiene un incontro di Fratelli d’Italia cesenate sul tema "La mobilità a Cesena è veramente sostenibile?" per fare il punto ascoltando cittadini, organizzazioni e avanzando le proprie proposte. Appuntamento alle 20.30 nella sala polivalente Oscar Alessandri di via Mura Eugenio Valzania, 22/C.

La serata, che sarà moderata da Nicholas Pellegrini (coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale), vedrà gli interventi del candidato sindaco del centrodestra Marco Casali (nella foto), del presidente di Confcommercio Augusto Patrignani, di Maurizio Ricci del sindacato Ugl e di Alfredo Burgini, che presenterà la sua indagine ’Siamo tutti pedoni’. "Cesena non ha ancora fatto i conti con un piano della sosta organico e funzionale alle esigenze del centro storico - sotiene FdI –; nel Piano urbano mobilità sostenibile la sinistra ha addirittura inserito come riferimento la misura della velocità ridotta a 30 chilometri orari; allo stesso tempo restano ancora tanti, troppi, punti pericolosi per gli utenti deboli su cui non si è ". "L’incontro – spiega il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Luca Lucarelli – si inserisce nel ciclo di incontri proposti per scrivere, insieme a cittadini, imprese e associazioni, il programma per la nostra città".

"La sinistra - prosegue Lucarelli – ha sempre affrontato la mobilità con politiche impregnate di ambientalismo ideologico che ha portato a regole capaci solo di ingessare la città: questa non è mobilità sostenibile. Noi vogliamo mettere al centro tutti gli utenti della strada e lo sviluppo di Cesena, guardando al futuro con concretezza, dove la mobilità pubblica e privata devono completarsi a vicenda".