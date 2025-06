CasaPound celebra 15 anni di attività sul territorio

CasaPound Italia festeggia i quindici anni di attività sul territorio con la presentazione di un libro e un concerto domani pomeriggio nella sede cesenate del movimento. L’appuntamento è per le 18 al circolo Diavolessa in Corte Dandini per la presentazione del libro "Yukio Mishima Infinito Samurai", interverranno Patrizio Podestà e la curatrice del libro Selena De Felice. A seguire cena e concerto.

Cpi rivendica in una nota "una lunga stagione politica che ci ha visto conquistare spazi laddove tutto, ad un certo punto, sembrava privilegio esclusivo di quei partiti istituzionali che, più o meno avvicendandosi a turno nell’amministrare, forse credevano di essere gli unici ad avere agibilità". Ed enumera proposte politiche, raccolte e distribuzioni alimentari, attività di volontariato, petizioni e organizzato svariate attività culturali e sociali, con presentazione di libri, conferenze e serate aggregative. Cpi ha presentato una lista propria alle comunali del 2018, ma non alle ultime amministrative che hanno portato alla riconferma del sindaco Enzo Lettuca. "Una presenza nella provincia di Forlì-Cesena radicata e ininterrotta, sempre alla luce del sole" afferma ancora CasaPound Italia.