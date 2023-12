Cascate di luci nei borghi. Spettacolo da 35mila euro

"Si accende il Natale 2023". E quest’anno il fiat lux c’è stato ieri pomeriggio, quando sono state accese le suggestive luminarie nei borghi del Comune di Bagno di Romagna. Dice il sindaco Marco Baccini: "Quest’anno, oltre a Bagno e San Piero, abbiamo affidato l’allestimento delle luminarie anche di Valgianna, Acquapartita e Selvapiana. Dal fine settimana successivo si entrerà poi nel vivo delle iniziative, eventi, spettacoli. Vogliamo condividere con i cittadini il calendario delle iniziative che ravviveranno il territorio del nostro Comune da inizio dicembre 2023 fino all’Epifania 2024.

In stretta sintesi, il vasto programma per le festività natalizie e di Capodanno prevede mercatini lungo le vie e le piazze dei paesi e dei borghi, il ’Truffle Week’ in onore del tartufo, il ’re’ della tavola, gli eventi nel bosco magico al Sentiero degli gnomi del Parco dell’Armina a Bagno, il tradizionale presepe con statue e sculture a grandezza naturale di Poggio alla Lastra, la suggestiva località nell’alta Val Bidente di Bagno, oltre a trekking e spettacoli teatrali, le tombole di fine anno, le tradizionali Pasquelle, il ritorno dell’amato trenino che ’sbufferà’ dal 25 dicembre 2023 all’8 gennaio 2024 tra Bagno-San Piero". Prosegue, poi, il primo cittadino di Bagno: "Un calendario di iniziative per le quali ringraziamo la vivacità delle associazioni del territorio. Al fine di supportare la vivacità, accoglienza ed arredo del territorio, quest’anno abbiamo investito 35.000 euro per il periodo di Natale. Sperando che questo programma rallegri le festività di tutti i cittadini e dei turisti che ci verranno a trovare".

Gilberto Mosconi