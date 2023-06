Case allagate: cosa fare e cosa no "La fretta può causare altri danni"

di Annamaria Senni

Areare i locali, togliere l’umidità, rimuovere il fango, eliminare le muffe. Sono tanti i consigli per chi ha subito danni nelle case in seguito all’alluvione, ma quello che raccomandano gli esperti, in attesa di grandi lavori di ristrutturazione, è di fare molta attenzione alle cose che si possono fare e quelle assolutamente da evitare. I consigli arrivano dall’architetto Vincenzo Polimeni, AD di Facile Ristrutturare. "Abbiamo pensato di usare a favore del maggior numero di persone possibile le competenze del nostro Ufficio Tecnico - spiega Polimeni - affinché le persone sappiano come comportarsi per limitare i danni alle loro abitazioni".

Ecco dunque cosa non bisogna assolutamente fare e cosa invece è importante fare secondo gli esperti delle ristrutturazioni.

Si deve evitare di buttare il fango negli scarichi o fognature, non bisogna utilizzare apparecchi elettrici se l’impianto elettrico non è stato perfettamente ripristinato, e bisogna evitare di entrare dentro gli ambienti gli da trattare per la presenza di muffe senza l’utilizzo di dpi specifici (mascherine protettive, guanti e occhiali).

"In linea generale - spiega Polimeni - i consigli elaborati dai nostri tecnici che possiamo dare in questa prima fase sono comuni a tutti, sono semplici e veloci da mettere in pratica e possono, in alcuni casi, fare la differenza rispetto ai costi che dovranno poi essere sostenuti".

È importante far asciugare gli ambienti facendo areare ogni singola stanza. Eliminare tutta l’umidità accumulata, eventualmente anche tramite l’aiuto di ventilatori o deumidificatori passivi (senza utilizzo di elettricità). È possibile utilizzare dei deumidificatori classici solo nel caso l’impianto elettrico sia già stato verificato. È importante portare fuori dall’abitazione tutti gli oggetti danneggiati specialmente tutti i tessuti che trattengono maggiormente acqua e umidità. Bisogna verificare lo stato dei supporti murali ed eliminare le eventuali muffe formatesi su pareti o gli arredi mediante l’utilizzo di prodotti specifici a base di ipoclorito di sodio. É importante assicurarsi che le pareti siano totalmente asciutte prima dell’eventuale ritinteggiatura ed eliminare gli eventuali rigonfiamenti o difformità degli intonaci su pareti e soffitti mediante appositi ’raschietti’ o ’spatole’. Prima di qualsiasi lavoro di ristrutturazione bisogna poi verificare la presenza di crepe su muri e architravi. "Infine - prosegue Polimeni - il nostro consiglio più difficile da mettere in atto è di non affrettare i tempi: l’asciugatura delle pareti e dei pavimenti è un processo lento di cui, per una corretta ristrutturazione, prima di procedere cioè con il rifacimento di intonaci e tinteggiature, bisogna tenere conto. La fretta, ossia il mancato rispetto dei tempi, potrebbe causare ulteriori danni come la formazione di muffe future. I nostri tecnici sono a disposizione, a titolo gratuito, per sopralluoghi e stime dei danni".