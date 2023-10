Case, aziende e territori più sicuri: "Lavoriamo per contenere i danni"

Serve ripensare la sicurezza del territorio, delle abitazioni e delle aziende. Serve farlo prima che un’altra catastrofe colpisca la comunità cesenate e, allo stesso tempo, prima che i ricordi di quello che è successo a maggio si affievoliscano dalla memoria collettiva. Le rilevazioni di Confindustria che hanno evidenziato come l’83% delle aziende colpite dall’alluvione non abbiano ancora ricevuto rimborsi dal Governo, allargano la questione a un tema di rilevanza nazionale: fatta salva la tragedia che si è recentemente abbattuta sul nostro territorio, da più parti - e non in termini di dibattito politico - si rimarca che in prospettiva futura, per lo Stato sarà sempre più difficile garantire rimborsi totali (o comunque molto corposi) a chi è stato vittima di un cataclisma. Ora a Cesena si parla di alluvione e di frane, ma nell’Appennino il tema legato ai terremoti resta attualissimo, come peraltro è impossibile dimenticare le scosse che a inizio anno avevano causato forti apprensioni (fortunatamente con danni molto limitati) nella zona compresa tra Cesenatico e Gambettola. Dunque che fare? Servirà seguire la strada già ampiamente tracciata in tante altre parti d’Europa e del mondo dove il singolo (individuo o imprenditore) è il primo a pensare alla tutela del proprio patrimonio- oltre che della propria vita? "Il tema è attualissimo – riflette l’assessora all’ambiente Francesca Lucchi – e impone una profonda riflessione. E’ vero, nel nostro territorio si sono rivelate molto poche le aziende e le famiglie che avevano un’assicurazione dedicata ad affrontare le calamità, come è altrettanto vero che già in ottica di costruzione – o ristrutturazione – di un edificio diventerà sempre più importante prestare attenzione a caratteristiche che fino ad ora sono passate sotto traccia. Perché? Dalle nostre parti episodi epocali come quello che ci ha colpiti non si erano mai verificati. Ci sentivamo sicuri. Non sarà più così, tanti fattori lo indicano con chiarezza". Cartina alla mano, Lucchi analizza le peculiarità dell’area cesenate. "In campagna forse la consapevolezza è più radicata. Chi vive coi suoi terreni vicino ai corsi d’acqua è abituato a conoscere vantaggi e criticità e dunque in quelle zone probabilmente le accortezze prese sono già maggiori. Il quadro è diverso nel cuore della città, dove non si era mai registrata un’esondazione del fiume Savio di tale portata". In montagna invece la minaccia è doppia e spazia dalla catena appenninica a rischio sismico, fino alle strade che si sono rilevate particolarmente esposte al rischio frane. E’ fondamentale evitare il rischio di desertificazione dei nostri monti. Sia da parte delle famiglie che delle aziende. "Servirà prendere in considerazione tanti aspetti in ottica preventiva - riconosce Lucchi - e l’occasione giusta è quella che abbiamo davanti in questi mesi. Vale anche per il settore pubblico: quando si parla delle opere di ricostruzione di strade e argini che devono andare oltre agli standard precedenti all’alluvione si pensa proprio a questo: rinforzare il nostro territorio per fare in modo che un altro eventuale episodio simile a quello di maggio abbia un effetto molto più contenuto".

La chiusura è sul tema dei privati. Le statistiche relative ai lavori edili effettuati nel nostro territorio ai tempi del superbonus, mostrano tanto interesse riservato alle opere di riqualificazione energetica, che fin da subito sono in grado di garantire benefici concreti sull’impatto delle bollette. Pochi però hanno preso in considerazione il ‘sisma bonus’, il cui impatto è molto meno appariscente, ma le cui ripercussioni possono essere decisive. Per la vita delle persone e per la protezione delle loro proprietà.