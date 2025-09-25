Case Castagnoli. Rinforzati argini e sponde del torrente Pisciatello

Conclusi gli interventi di messa in sicurezza di un tratto del torrente Pisciatello a Case Castagnoli nel territorio di Cesena. Finanziati dal commissario straordinario, i lavori hanno visto il risezionamento del corso d’acqua, il rinforzo di argini e sponde e la costruzione di nuove difese in massi e muri in cemento armato. Un intervento da 670mila euro per aumentare la capacità di deflusso e la stabilità di sponde e argini in un tratto di circa un chilometro a monte della via Emilia dove, a seguito dell’alluvione del maggio 2023, si erano verificati alcuni sormonti con allagamenti del paese e diffuse erosioni di banche e scarpate. L’intervento, finanziato dall’ordinanza 15/2023 del commissario straordinario per la ricostruzione, è stato progettato e seguito dai tecnici dell’Ufficio territoriale di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Durante i lavori è stato risezionato il torrente secondo geometrie che hanno aumentato il deflusso e la solidità delle sponde, prevedendo anche l’arretramento dell’argine sinistro. Sono state poi ripristinate o inserite banche transitabili ed è stato realizzato l’adeguamento localizzato delle quote di sommità arginali. Nei tratti maggiormente esposti all’erosione, sono state costruite difese in massi, oltre a muri idraulici in cemento armato dove non era possibile ingrandire la sagoma dei rilevati arginali a causa della vicinanza alle abitazioni. Infine, sono stati ringrossati i corpi arginali garantendo in sommità una larghezza minima di 4 metri che consente, tra l’altro, la transitabilità in sicurezza con tutti i mezzi operativi impiegati nelle attività di manutenzione e servizio di piena.