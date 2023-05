Case di comunità, servizi potenziati Ma Cesena resta a bocca asciutta

di Elide Giordani

Si allargano a 12 i posti letto all’interno del nuovo Ospedale di Comunità di Savignano. L’inaugurazione, e l’intitolazione a Mario Molinari storico dirigente dell’Asl, è in programma per domani alle 11. L’ampliamento (un raddoppio finanziato con 250 mila euro) di fatto è già operativo da un anno ma avendo la fine lavori coinciso con i momenti più densi della pandemia la cerimonia è stata procrastinata a domani. Una bella occasione per fare il punto delle tanto auspicate strutture di decentramento sanitario dei territori, le cosiddette Case della Comunità, che puntano ad un accesso più rapido alla diagnosi e alle cure. In Romagna ce ne sono una trentina, nel Cesenate sono quattro: Cesenatico, Gambettola, Savignano, Mercato. Si tratta di nuclei di cure primarie, ossia dedicate a chi non necessita di ospedalizzazione e di tecnologie ad alto livello (che in tal modo possono essere riservate a pazienti più complessi), aperti mattina e pomeriggio nei giorni feriali. Al loro interno ci sono medici di base, che come i pediatri di comunità hanno lì il loro ambulatorio, infermieri e specialisti. Possono rispondere a piccole urgenze, alle esigenze di chi ha una malattia cronica, chi ha bisogno di assistenza domiciliare, chi necessita di farmaci e controlli periodici, chi deve sottoporsi ad un prelievo. Hanno funzioni di Cup, ossia prenotazioni e altri compiti amministrativi.

"Sono strutture molto utilizzate e vissute - commenta i dottor Francesco Sintoni, responsabile dei distretti sanitari dell’Asl Romagna -, attraversate da centinaia di pazienti al giorno. Tra l’altro al loro interno ci sono anche le sedi delle associazioni di volontariato che organizzano attività di promozione della salute". "Ma ci sono anche dotazioni tecnologiche che consentono radiografie di base, ecografie, spirometrie ed elettrocardiogrammi" aggiunge Sintoni. Sono dotate anche di posti letto per le cosiddette cure intermedie. "Ossia disponibili per pazienti che non richiedono l’apparato tecnologico e di competenze dell’ospedale - prosegue Sintoni - ma si trovano nelle situazioni in cui, magari dopo un intervento ambulatoriale o domiciliare, hanno bisogno di un monitoraggio clinico. Sono anche letti a disposizione dei medici di medicina generale per un livello assistenziale che punta ad evitare la riacutizzazione di qualche patologia".

Ci sono 12 posti letto all’ospedale di comunità di Savignano (Ospedale Santa Colomba), divisi tra i medici di base e le dimissioni ospedaliere, sfruttati al cento per cento, che si aggiungono ai 14 dell’Hospice dedicati interamente all’assistenza. A Cesenatico, presso l’ospedale Marconi, ci sono oggi 20 posti letto di lungodegenza, 14 di medicina e 20 di riabilitazione intensiva. Ma c’è un progetto finanziato dai fondi del Pnrr che approderà ad un vero e proprio Ospedale di Comunità da 20 posti letto. A Mercato Saraceno, ospedale Cappelli, ci sono 20 posti letto di un servizio residenziale per le grandi disabilità, ossia le persone con sclerosi o esiti gravi da incidenti. Entro giugno saranno riattivati 4 posti letto di cure intermedie sospese per il covid. Non ci sono posti letto nella Casa di Comunità di Gambettola. Nessun progetto per il momento per una Casa della Comunità a Cesena. Si guarda al nuovo ospedale ma "su richiesta della Regione - dice Sintoni - abbiamo elaborato una relazione sul bisogno. Siamo in attesa di un riscontro. Rientrerà in una programmazione regionale. Ci sarà, dunque, ma al momento non abbiamo un crono programma".