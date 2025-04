Case Finali, proseguono i lavori di ‘desigillazione’

Parte dell’intervento è già visibile ma occorrerà attendere la fine dell’estate per poterlo considerare concluso. Prosegue nell’area di Case Finali, tra le vie Gadda, Ungaretti e Lambruschini, l’importante lavoro di desigillazione urbana e incremento delle piantumazioni avviato dall’Amministrazione comunale per rendere ulteriormente vivibile e sicura, rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici, quest’area pubblica del quartiere Fiorenzuola.

Il tutto avviene nell’ambito del progetto relativo al programma sperimentale per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano i cui lavori, nel mese di maggio 2024, sono stati aggiudicati dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio alla ditta Sear. Costruzioni Stradali di Cesena per un importo a base di gara di 334.453,15 euro, coperti al 100% da un finanziamento che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha assegnato al Comune di Cesena.