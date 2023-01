Case più ‘sostenibili’, nuove spese in arrivo

di Luca Ravaglia

Non è per caso che siamo il ‘Vecchio Continente’. Perché sarà anche vero che il pianeta è nato tutto nello stesso momento, ma è un dato di fatto che il passato millenario scritto tra Gibilterra e gli Urali è radicato in larga parte in edifici che hanno fatto la storia e che in certi casi, pur rimodernati e restaurati, sono giunti fino a noi. In Italia in particolare. Con tantissimi pregi e innegabili difetti: il nostro patrimonio immobiliare è in molti casi tutt’altro che al passo coi tempi. Per porre rimedio a questo dato di fatto, l’Unione Europea sta lavorando a quella che a oggi è solo una bozza, ma che in ogni caso prevede che entro il primo gennaio del 2030 tutte le case dovranno trovarsi almeno nella classe energetica E, per salire tre anni dopo alla D e con l’obiettivo finale di zero emissioni nel 2050. Una scalata che, in pratica, impone al 60% degli edifici che oggi si trovano nel nostro Paese (tanti sono quelli in classi F e G, i gradini più bassi) di essere ristrutturati entro sette anni.

E’ vero che nella direttiva europea ci sarebbero eccezioni, come per esempio quelle legate alle chiese, agli edifici storici (che per poter essere considerati tali devono però essere ufficialmente sottoposti a vincoli), alle seconde case abitate per non più di quattro mesi all’anno e alle abitazioni indipendenti di massimo 50 metri quadrati, ma il ventaglio delle strutture coinvolte resta comunque altissimo. E ovviamente Cesena non fa eccezione. Mentre la politica si schiera, resta anche un’altra, tutt’altro che secondaria, incognita: quella legata a eventuali incentivi. Il Superbonus, tanto per fare l’esempio più in voga di questi tempi, già significativamente ridotto rispetto al recente passato, durerà solo fino al 2025.

Riqualificare un immobile comporta costi importanti, la mole degli edifici potenzialmente soggetti all’obbligo è vastissimo e il tempo non è molto. Le opportunità sono alte per il comparto dell’edilizia, le preoccupazioni (economiche) per i proprietari non mancano. Dunque che scenario ci aspetta? Lo abbiamo chiesto a due esperti del settore.