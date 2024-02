Case popolari: ecco come fare domanda, il bando apre il 29 febbraio

A Cesenatico si assegnano le case popolari. A partire da giovedì 29 febbraio aprirà il bando integrativo per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica). Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line ed il bando si chiuderà alle ore 23.59 del 19 aprile, con accesso tramite Spid e Cie. Il link è presente sul sito del Comune di Cesenatico e su quello dell’Unione Rubicone e Mare. Può partecipare al bando Erp risiede o ha un’attività lavorativa nel territorio dell’Unione Rubicone e Mare.

Si tratta di un bando integrativo di quello generale del 2017, già aggiornato nel 2021, che viene aperto per consentire la presentazione di nuove domande e l’integrazione di quelle già presentate per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria. I richiedenti già collocati nelle attuali graduatorie formulate per i singoli Comuni, dovranno compilare il modulo di domanda, inserendo tutti i dati richiesti e precisando che si tratta della conferma della domanda precedente, specificando, altresì, a quale bando si riferisce, ossia se quello del 2017 o del 2021.

I requisiti di accesso e le condizioni che riconoscono il punteggio, le modalità di formazione e l’aggiornamento della graduatoria, sono specificati nel bando. Gli interessati che avessero necessità di assistenza alla compilazione, potranno richiederla nei Caf, i Centri di assistenza fiscale, che si trovano negli uffici di sindacati e associazioni di categoria.

g.m.