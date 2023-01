"Case senza mattoni per resistere alle scosse"

Proprio in questi giorni in cui la terra trema in Romagna, a Cesenatico sta trascorrendo un periodo sabbatico il professor Alessandro Palermo, docente dell’Università di Canterbury in Nuova Zelanda. Palermo è un esperto internazionale di progettazione antisismica e mercoledì scorso, quando c’è stata una scossa rilevante, era all’interno della biblioteca che si affaccia sul porto. Professor Palermo, negli ultimi giorni si sono registrate molte scosse con epicentri a Cesenatico, Gambettola, com’è la situazione? "Guardando i dati storici, in questa zona ci sono stati molti eventi con magnitudo superiore a 4; nell’ultimo periodo la frequenza è più ravvicinata, ma dobbiamo tenere conto che parliamo di una zona classificata 2, quindi a media pericolosità, con possibilità di forti terremoti ed un incremento del 25 per cento della forza di gravità". I cittadini di queste zone possono stare tranquilli? "E’ difficile dare una previsione, perchè non sappiamo se queste scosse sono a se stanti, oppure precedono altre scosse di diversa entità". Cosa ha pensato quando ha sentito la scossa in biblioteca? "Sono rimasto immobile, è stata di durata breve, i terremoti possono durare il triplo; non c’è stato nemmeno il tempo di mettersi sotto il banco e proteggersi, poi sono sceso e dopo un...