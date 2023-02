Case vacanza, il punto sul mercato immobiliare

di Giacomo Mascellani

L’andamento del mercato delle case vacanza in regione è l’argomento centrale di cui si parlerà oggi nel corso di un importante incontro organizzato a Cesenatico dalla Fiaip, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali. L’occasione è la presentazione dell’Osservatorio immobiliare turistico di Fiaip Emilia-Romagna, che si tiene a partire dalle 17 presso la sala convegni del Museo della Marineria di Cesenatico, dove si riuniranno gli stati generali dell’importante associazione.

Interverranno Alex Dosi, presidente provinciale di Fiaip Romagna, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il presidente regionale Fiaip dell’Emilia-Romagna Gianluca Giordani, il delegato regionale Fiaip al turismo Giorgio Zenobi, l’assessore regionale al turismo dell’Emilia-Romagna Andrea Corsini, il vicepresidente nazionale Fiaip con delega al turismo Leonardo Piccoli, l’onorevole Alice Buonguerrieri deputata di Fratelli d’Italia ed il presidente nazionale della Fiaip Gian Battista Baccarini.

Come si vede si tratta dunque di un tavolo dei relatori veramente eccezionale, con i quali si farà un bilancio di fine anno 22 del mercato immobiliare in Emilia-Romagna e con cui si parlerà anche delle varie prospettive, delle tante aspettative e dei numerosi progetti non solo per il 2023 ma anche per gli anni a seguire. Gli interventi previsti sono mirati anche ad effettuare un focus particolare sui prezzi delle locazioni ed anche sui prezzi delle compravendite delle case per vacanze e all’analisi sull’andamento del mercato immobiliare turistico.

La costa della provincia di Forlì-Cesena è infatti molto interessata a questo settore dell’industria delle vacanze, perchè Cesenatico è una località balneare frequentata ogni anno da migliaia di famiglie che scelgono di affittare un appartamento per vivere una vacanza in libertà, alloggiando nelle case vacanze presenti sul lungomare e nei viali alberati proprio a due passi dal mare.

Di Cesenatico sono molto apprezzate la qualità ambientale e della vita in generale, la presenza di molto verde, i Giardini al Mare, un centro storico che è un gioiello a cielo aperto e soprattutto locali molto validi ed ospitali, ma dai prezzi abbastanza contenuti, alberghi e ristoranti compresi. La tendenza negli ultimi anni è quella addirittura di prenotare la casa al mare un anno prima, cioè appena finita la vacanza e la stagione precedente. Inoltre le famiglie più abbienti scelgono di acquistare qui la seconda casa, magari da condividere con i parenti e gli amici più cari, ragion per cui, oltre al mercato degli affitti, è fiorente anche quello delle compravendite immobiliari che riguardano immobili per varie tasche.