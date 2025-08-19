’Casentino: terra di Robbiane’, la relazione storico-artistica

A Palazzo del Capitano a Bagno, su iniziativa della Fondazione Abbatia Nullius Balneensis, la conferenza storica ’Casentino: terra di Robbiane’. Un incontro incentrato, con la coinvolgente relazione storico-artistica tenuta dalla docente universitaria Alberta Piroci Branciaroli, sulla produzione artistica di Luca e Andrea della Robbia, che nel XV secolo divennero celebri per l’invenzione della terracotta invetriata, applicata ad opere scultoree ad altorilievo. L’intero Casentino e la ’Romagna Toscana’, di cui faceva parte anche il territorio d’Alto Savio, da Stia a Pratovecchio, dalla basilica di Santa Maria Assunta a Bagno di Romagna al santuario francescano della Verna, possiedono un numero considerevole delle loro opere artistiche, che furono commissionate a Luca e Andrea e che ancora oggi si conservano nei luoghi più suggestivi della religiosità, e anche in strutture architettoniche civili. Dopo la presentazione svolta dal professor Robert Lolli, docente di Lettere presso la sede bagnese del liceo scientifico Righi, la parola è passata alla relatrice Branciaroli, che nel leggere alcuni passi delle biografie di Giorgio Vasari, si è soffermata sul contesto storico-culturale e religioso della Toscana del Quattrocento, fucina di artisti, filosofi, letterati.