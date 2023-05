Caserma dei carabinieri Nuovi lavori e più spese

di Paolo Morelli

Ci sono spese aggiuntive (a carico del Comune) per completare la nuova caserma dei carabinieri adiacente al centro commerciale Montefiore: rispetto al progetto originario è stato necessario costruire una recinzione militare, che evidentemente non era stata prevista nel progetto originario. Nel novembre 2021 la giunta comunale guidata dal sindaco Enzo Lattuca approvò lo studio di fattibilità tecnico-economico della nuova recinzione, nel marzo 2022 fu approvato il progetto definitivo-esecutivo che prevedeva una spesa di 290.000 euro. I lavori, a carico del servizio edilizia scolastica e impianti sportivi del settore lavori pubblici del Comune, iniziarono il 4 luglio 2022 e si sono conclusi il 26 ottobre 2022. A eseguirli sono state le ditte P.I.2000 di Forlì e Antonelli di Cesena.

Queste date non coincidono con quelle rese note dal Comune di Cesena, secondo le quali i lavori della caserma iniziarono il 31 maggio 2018 e sono terminati il 13 giugno 2022. Ma i lavori per la recinzione militare di sicurezza sono successivi. Forse sono proprio i lavori aggiuntivi per la recinzione che hanno fatto slittare in avanti il collaudo della caserma, che in origine avrebbe dovuto essere pronta nell’estate 2020. Ma c’è stata la pandemia, e come se non bastasse, anche le difficoltà dell’impresa alla quale erano stati affidati i lavori, poi passati ad altre due aziende. Un anno fa fu annunciata la fine dei lavori a giugno 2022, ma c’è stato un nuovo slittamento, e nel marzo scorso il sindaco Lattuca ha previsto il collaudo entro questo mese di maggio, mentre il trasloco della compagnia dei carabinieri dalla sede attuale dovrebbe avvenire entro fine anno.

Usare il condizionale quando si parla di date è quanto mai doveroso: se l’ampliamento del centro commerciale Montefiore è stato compiuto con sollecitudine (l’inaugurazione della nuova ala è avvenuta il 20 maggio 2021, tre anni e due mesi dopo l’approvazione da parte del presidente della Regione Stefano Bonaccini dell’accordo di programma tra Cia-Conad e il Comune di Cesena), non è stato così per la caserma, i cui lavori avrebbero dovuto essere completati entro tre anni, secondo quanto previsto dalla convenzione tra Comune e Regione. Giova ricordare che l’allungamento dei tempi costa all’Amministrazione comunale la somma di 240.000 euro all’anno, il canone d’affitto già stabilito col Ministero dell’Interno. L’accordo di programma tra Cia-Conad e il Comune prevede che i costi per la realizzazione della caserma (5,5 milioni di euro) siano sostenuti dal consorzio di dettaglianti, poi la struttura sarà donata al Comune come opera di urbanizzazione secondaria, come previsto dall’accordo di programma. Ma i 290.000 euro della nuova recinzione sono stati pagati dal Comune.