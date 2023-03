Cashback locale tra luci e ombre "Una spinta al commercio" "No, poche transazioni e cifre basse"

di Luca Ravaglia

Luci e ombre del progetto di chashback in salsa nostrana. Il circuito ‘Io sono Cesena’ è finito sotto la lente della politica locale dopo i dati riportati in consiglio comunale dal vicesindaco Christian Castorri in risposta a un’interpellanza presentata dal consigliere del Pd Enrico Rossi. Al progetto, lanciato nel luglio del 2021 dall’amministrazione comunale insieme a Bcc Romagnolo, hanno aderito 121 imprese facenti parte della rete di esercizi di vicinato. A oggi l’applicazione è stata scaricata da 2.615 cittadini che hanno effettuato complessivamente 8.590 transazioni (di cui mille solo nell’ultimo mese) per un giro d’affari complessivo di 313.880 euro.

"Complessivamente – ha spiegato Castorri –, è stato generato un valore di 79 mila euro di cashback e sono stati scaricati 223 coupon relativi alla sosta negli stalli blu, valsi un risparmio da parte degli utilizzatori 1.465 euro". Sempre nel corso del 2021, l’amministrazione comunale ha sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali al fine di attivare il welfare aziendale per i dipendenti di Comune e Unione. La stessa scelta è stata effettuata da diverse altre imprese private che hanno deciso di erogare benefit aziendali tramite l’applicazione ‘Io sono Cesena’. Nell’ultimo anno dunque sono stati versati circa 130 mila euro a favore dei lavoratori del territorio spendibili nella rete degli aderenti al progetto ‘Io sono Cesena’. Il progetto è pensato per favorire l’economia locale, la coesione sociale e l’ecosistema del territorio attraverso la predisposizione di un portafoglio digitale nel quale confluiscono piccoli incentivi. Elemento peculiare dell’iniziativa è che tali incentivi sono spendibili solo all’interno della rete territoriale degli esercizi di vicinato aderenti. I dati non soddisfano però la Lega, che attraverso il consigliere comunale Fabio Biguzzi esplicita le sue perplessità: "Questi numeri se analizzati meglio evidenziano tutte le difficoltà che sta attraversando questo progetto tanto sbandierato e supportato. Ogni aderente avrebbe usufruito della piattaforma poco più di tre volte in quasi 2 anni e la transazione media sarebbe attorno ai 36 euro. Con un ragionamento di confronto con i numeri dei possibili fruitori o delle aziendeesercizi che potrebbero aderire, emerge evidente che il progetto è pressoché fallimentare. Peccato, perché invece di realizzare un progetto ex novo a carattere localistico, si sarebbe potuto aderire a piattaforme esistenti più complete e attrattive, che comprendono anche la grande distribuzione e lo shop on-line sia a livello nazionale che internazionale e che operano da diversi anni con buoni risultati". Riflette Graziano Gozi, direttore di Confesercenti: "L’iniziativa è meritevole ed è positivo il fatto che chi spende nei negozi locali può ottenere uno sconto negli stessi esercizi. Ora, a qualche anno dal lancio, si può pensare a un aggiornamento per rinnovare e rivitalizzare un progetto che mira a spingere gli esercenti del territorio a entrare nel mondo dell’online e allo stesso tempo a fare ‘rete’ tra loro, due aspetti certamente decisivi per il futuro del settore".