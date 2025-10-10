Altri due casi autoctoni di Chikungunya a Cesenatico: i malati salgono a 4

Cesenatico, 10 ottobre 2025 – Hanno 21 e 36 anni e sono risultati positivi al virus Chikungunya ma nessuno dei due è appena rientrato da viaggi all’estero. Sono dunque in corso a Cesenatico le indagini epidemiologiche per capire dove sia il ‘paziente zero’, in modo da svolgere anche intorno alla sua abitazione le disinfestazioni straordinarie. Sono infatti misure necessarie per contenere la diffusione del virus che, come ormai è noto, avviene attraverso la punture di zanzare sono venute in contatto con il sangue infetto.

Raffreddore, febbre e stanchezza: il fastidioso mix di influenza e Covid-19

Salgono così a 4 di persone positive al Chikungunya a Cesenatico: il 3 ottobre scorso era stato diagnosticato il secondo caso, una persona di 48 anni.

Sono in corso gli interventi di disinfestazione straordinaria previsti dal Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi e le attività di sensibilizzazione della cittadinanza anche attraverso la diffusione di materiale informativo porta a porta in alcune aree della città.

Cos’è il virus Chikungunya

La Chikungunya è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura della zanzara tigre, caratterizzata da esordio acuto di febbre e forti dolori articolari e muscolari tali da limitare le attività quotidiane. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta. Nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente in 2 settimane.

Come fare la prevenzione

La misura preventiva più efficace contro la Chikungunya consiste nell’evitare di essere punti dalle zanzare: anche se le temperature si stanno abbassando riducendo la proliferazione delle zanzare, è importante continuare a mantenere delle buone abitudini per ridurre la loro presenza ed evitare di essere punti. Alle zanzare basta pochissima acqua stagnante per depositare le uova e riprodursi ed è quindi necessario eliminare tutti i possibili ristagni d’acqua e usare i prodotti larvicidi in tutti i depositi permanenti di acqua (bidoni, pneumatici, sottovasi, arredi da esterno, giochi per bambini).

Proteggere la pelle con repellenti cutanei seguendo le dosi e modalità riportate nelle istruzioni in etichetta e indossare, soprattutto nelle ore serali, indumenti che coprano braccia e gambe e di colore chiaro, evitando creme profumate o profumi. Ridurre al minimo la presenza delle zanzare all’interno delle abitazioni utilizzando zanzariere e condizionatori. È possibile usare anche apparecchi elettroemanatori di insetticidi liquidi o a piastrine o zampironi, ma sempre con le finestre aperte.