Casina del volontariato in piazza della Libertà

L’associazione culturale Telemaco odv e l’associazione Amici di Luca, alla presenza del sindaco di Gatteo Roberto Pari, del presidente dell’associazione Gatteo Mare Turismo Massimo Bondi, Moreno il Biondo e di una rappresentanza di animatori del Gatteo Mare Summer Village, ha inaugurato il decimo anno dell’installazione della Casina del Volontariato in estate in piazza della Libertà. L’associazione organizza e promuove, tra gli altri, il progetto teatrale ’Tana liberi tutti’ ed il progetto #donauntappo, realizzati e promossi dall’associazione con l’obiettivo di includere nelle attività quotidiane, le persone con disabilità. L’associazione è presente sul territorio dal 1999 e dal 2008 con la nascita della compagnia teatrale ’Tana liberi tutti’ ha preso in carico ragazzi e adulti con disabilità coinvolgendo gli stessi al fine di favorire e stimolare il senso di collaborazione, aiuto reciproco, nonché rafforzare e valorizzare i rapporti interpersonali non solo tra i partecipanti ma anche con l’esterno utilizzando come strumento il teatro, senza spettacolarizzare le disabilità di ognuno ma trasformandole in unicità, dando valore all’obiettivo principale di essere liberi da ogni condizionamento, abbattendo così ogni tipo di barriera soprattutto quella del pregiudizio e favorendo un senso di amicizia e rispetto tra i partecipanti.

Dice Eric Bnedetti, presidente di Telemaco: "Sarà un’estate ricca di iniziative in piazza della Libertà per festeggiare e celebrare questi dieci anni insieme resi possibile grazie al supporto e al sostegno dell’amministrazione comunale che da sempre è al fianco di Telemaco odv e del Gatteo Mare Summer Village anche in vista di due grandi appuntamenti celebrativi per Telemaco Odv. Il 22 luglio all’Arena Rubicone sul palco i ragazzi disabili della compagnia teatrale Tana liberi tutti insieme a Francesco Gibilaro in arte Lola star ed agli artisti di Lotus Music Production, porteranno in scena l’ultimo spettacolo ’Siamo tutti matti’ concludendo il 12 settembre in piazza della Libertà in cui festeggeremo il 27esimo anniversario dell’associazione Telemaco odv con il concerto degli Zebra tre e non mancheranno le sorprese per questo finale di stagione".

Telemaco odv collabora con l’associazione Uniti per Gatteo e l’Auser di Gatteo Mare per la realizzazione della sagra della cantarella e cura il presidio del presepe artistico in piazza della libertà durante il periodo natalizio. Info.: 3333743556; mail info@telemacoassociazione.it, oppure sui i canali social.

Ermanno Pasolini