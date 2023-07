’Casina del volontariato’, nona edizione al via con una cocomerata

E’ decollata la nona edizione della ’Casina del volontariato’, l’attività estiva promossa dall’associazione culturale Telemaco in piazza della Libertà a Gatteo a Mare. Oggi, dalle 21.30, si terrà una cocomerata solidale con il patrocinio del Comune di Gatteo, il sostegno di C’è Frutta, Hotel Estense e caffetteria Ciappini.

I volontari quest’anno hanno deciso di sostenere le vittime dell’alluvione e si sono confrontati innanzitutto con l’Amministrazione e con le associazioni del territorio unite nell’iniziativa ’Insieme per Gatteo’, quali Uniti per Gatteo, Avis Fiumicino, Il Tralcio, Palio dei Barocci e Var. "Il nostro obiettivo - dice Eric Benedetti, presidente di Telemac - , è sostenere la Casa di Riposo Fracassi duramente colpita dall’alluvione. Sino ad ora abbiamo raccolto poco più di 1.300 euro e durante l’estate parte del ricavato andrà a sostegno dell’iniziativa ’Insieme per Gatteo’; inoltre organizzeremo appuntamenti dedicati esclusivamente a questa causa, come i banchetti solidali ideati da Filippi Cristina".

Contestualmente Telemaco porta avanti con successo ’Dona un tappo’ che sta dando molte soddisfazioni: "E’ l’iniziativa che ha raggiunto il maggior consenso negli ultimi due anni, in pochissimo tempo abbiamo superato 50 punti di raccolta e per questa stagione estiva la quasi totalità degli stabilimenti balneari di Gatteo a Mare ha aderito al progetto, oltre ai tanti alberghi ed attività commerciali, ma siamo presenti anche nei comuni di Cesena, Cesenatico, Forlì, Gambettola e Rimini. Finora abbiamo raccolto più di 5mila chili di tappi di plastica ed il ricavato è destinato ai progetti di integrazione con i ragazzi disabili".

Giacomo Mascellani