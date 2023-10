Caso Cristina Golinucci, il pm chiede l’archiviazione. La mamma: “Delusione fortissima”

Cesena, 3 ottobre 2023 – Un caso che si chiude, anzi che si richiude, dopo oltre 30 anni. E’ stata chiesta l’archiviazione del procedimento per omicidio a carico di ignoti aperto per far luce sulla scomparsa di Cristina Golinucci, la cesenate sparita da Cesena all’età di 21 anni il primo settembre del 1992 e da allora mai più ritrovata.

Caso Cristina Golinucci, a destra la foto della ragazza scomparsa nel 1992. A sinistra le indagini dopo la riapertura del caso

Il pubblico ministero ha avanzato la richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari di Forlì, richiesta che è stata notificata alla parte offesa (i familiari della vittima).

Ora i familiari hanno facoltà di fare opposizione alla richiesta di archiviazione su cui ovviamente deciderà il magistrato forlivese.

“E’ stata una delusione fortissima apprendere della richiesta di archiviazione da parte del magistrato – ha detto Marisa Degli Angeli, mamma di Cristina – dopo 31 anni di sofferenza e dopo la riapertura del caso avrei voluto una risposta diversa da parte della giustizia, spero comunque che i miei avvocati possano fare qualcosa per evitare la chiusura definitiva del caso”.

La richiesta di archiviazione è arrivata dopo poco più di un anno dalla riapertura delle indagini, perché non sono stati trovati elementi nuovi per la prosecuzione del caso. Un’indagine che è rimasta sempre a carico di ignoti, nonostante i ‘sospettati’ fossero più di uno.