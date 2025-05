Caso Golinucci, la mamma sulle tracce di Boke: “Voglio guardarlo negli occhi”

Cesena, 29 maggio 2025 – “Vorrei guardare Boke negli occhi e chiedergli la verità”. Marisa Degli Angeli, 78 anni, mamma di Cristina Golinucci, scomparsa a Cesena il primo settembre del 1992, non smette di sperare. “Spero in un colpo di fortuna – dice Marisa Degli Angeli – spero che in Francia riescano a rintracciare Emanuel Boke, così finalmente, io e i miei avvocati potremmo interrogarlo. Solo allora i miei legali depositeranno l’inchiesta di riapertura del caso sulla scomparsa di mia figlia in tribunale a Forlì. E spero, a quel punto, che le indagini verranno riaperte”. La Francia ha dato avvio alle ricerche nel territorio francese di Emanuel Boke, il 60enne di origine sudafricana che al tempo della scomparsa di Cristina Golinucci lavorava al convento dei frati Cappuccini. “La Francia si sta dando da fare per assicurarlo alla giustizia. Lo stanno cercando, ma non è facile. Se la Francia riuscirà a mettere le mani sulla persona ricercata, la consegnerà all’Italia. E’ importante ritrovarlo”.

Marisa Degli Angeli continua a sospettare di Emanuel Boke, primo indiziato della morte di sua figlia. Boke nel 1995, quando si trovava in carcere a Forlì per violenza sessuale ai danni di due ragazze cesenati, confessò l’omicidio di Cristina a padre Lino, confessore di Cristina, e poi ritrattò. Il mandato di cattura europeo è stato emesso in seguito al responso del Dna, che ha confermato che Boke e uno stupratore di origini africane ricercato in Francia fossero la stessa persona. Il Dna di Emanuel Boke è stato prelevato da un suo berretto di lana sequestrato nel 1994, ed è poi risultato compatibile con il profilo genetico presente in banca dati francese e attribuito al cittadino ghanese Kwame Quist, con precedenti per rapina, e violenza sessuale, commessi a Marsiglia nel 1998, poco dopo il suo arrivo nel territorio francese.

“Spero che lo trovino – continua Marisa – perché lo voglio guardare negli occhi, e a quel punto non mi potrà mentire. Devo tenere duro, per Cristina, per l’altra mia figlia e per i miei nipoti. Continuo a combattere per loro, ma è difficile, perché non ho più le forze. Per fortuna mi aggrappo molto alla fede, ed è attraverso la fede che sento che Cristina è viva dentro di me, attraverso i suoi discorsi e le sue parole, che ricordo bene, dopo tanti anni”.

Cristina scompare a Cesena trentatrè anni fa, all’età di 21 anni. Un’inchiesta per far luce sulla vicenda viene avviata subito, ma il caso rimane irrisolto. Le indagini a carico di ignoti per omicidio sono state aperte più e più volte, dieci in tutto. La ragazza è scomparsa dal parcheggio del convento dei frati Cappuccini, in circostanze mai chiarite. In quel parcheggio fu ritrovata la sua 500 azzurra. Al momento della scomparsa gli inquirenti non indagarono subito sul caso, perché la ritennero una fuga volontaria. Ma l’ipotesi, secondo la famiglia, era da scartare. Cristina era cresciuta in un sano ambiente familiare, molto legata ai genitori e alla sorella. Aveva un fidanzato e di lì a breve si doveva sposare. Aveva dei sogni. “Che cosa desidero dalla vita? – scriveva Cristina nel suo diario – vorrei trovare un ragazzo che mi ami, avere una famiglia e dei bambini”. Sogni infranti il pomeriggio del 1° settembre del 1992. “Se una figlia scompare non ti dai pace – continua la madre - non ho una tomba su cui piangere, e l’unica cosa che mi è rimasta è la speranza. Le ricerche al convento, fuori dal convento, sono andate avanti per anni, con georadar, cani molecolari, strumenti di ultima generazione. E io sempre lì, ad aspettare. Mi sono posta innumerevoli domande, dubbi, perplessità. Ho avuto paura. Ho passato una vita a brancolare nel buio. Ma finchè non avrò la verità, continuerò a lottare”.