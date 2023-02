Caso Golinucci e Bolognesi, testimonianza choc: "Mi aggredì dopo il coro"

La polizia indaga sul caso di Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi

Cesena, 17 febbraio 2023 – Le indagini per omicidio che legano la scomparsa di Cristina Golinucci alla morte di Chiara Bolognesi, avvenute a Cesena nel 1992 nel giro di un mese, si concentrano su un gruppo di persone sempre più ristretto. Il sospettato sarebbe un uomo di una sessantina d’anni che in passato avrebbe molestato due ragazze del Cesenate. Frequentava l’ambiente parrocchiale, gravitava attorno al coro della chiesa dell’Osservanza e all’associazione di volontariato Avo. E conosceva Cristina e Chiara. Ed è proprio dalle testimionianze delle persone che frequentavano questo giro ristretto all’inizio degli anni Novanta, che gli investigatori si aspettano di raccogliere elementi preziosi.

Un’altra scioccante testimonianza fa emergere particolari finora taciuti. Il sospetto è che l’uomo che in passato avrebbe usato violenza nei confronti delle due giovani (fatti mai denunciati e ormai prescritti) sia legato alla scomparsa di Cristina e alla morte di Chiara. Gli investigatori seguono una pista precisa, ma non c’è ancora una persona formalmente indagata. Le testimonianze arrivano dagli ambienti della parrocchia.

Nuove accuse sono emerse a Chi l’ha visto? . "Quell’uomo era ben conosciuto dai frati e aveva un ruolo importante nella chiesa – dice una donna che all’epoca sarebbe stata molestata –, frequentava assiduamente la parrocchia dell’Osservanza a Cesena, e partecipava alle prove del coro. Inizialmente mi sembrava una persona ‘normale’, come gli altri; lo vedevo anche agli incontri di preghiera. Era assillante, cercava sempre di starmi vicino e mi spiava in modo ossessivo. Mi seguiva ovunque anche quando ero con il fidanzato, nascondendosi dietro ai cespugli di casa. Una sera, nel 1995, dopo un concerto della Corale, ci trovammo in pizzeria, eravamo una cinquantina. A un certo punto mi alzai per andare in bagno e dopo essere entrata nell’abitacolo, lui entrò e mi aggredì, bloccandomi al muro con il chiaro intento di usare violenza nei miei confronti. Non so come – va avanti nel racconto –, sono riuscita a divincolarmi e ad afferrare la porta per uscire, e lui allora è stato costretto a ricomporsi. Visto il suo ruolo nella chiesa ci teneva ad apparire come una persona che non avrebbe mai fatto queste cose".

La madre di Cristina Golinucci, che da trent’anni conduce una battaglia per la verità, ha lanciato l’ennesimo appello affinché chi sa qualcosa parli.