Caso Golinucci, chi sa parli. Ma al più presto

Gabriele Pieri prosegue così sul caso Golinucci: "A questo punto, senza prove, ma col ragionamento, pongo ulteriori domande a chi non può non sapere qualcosa, affinché unendo le informazioni dell’uno e dell’altro (che forse taciamo perché, separate, non sono probanti) possiamo avere la verità. La diocesi della Chiesa, di cui sono figlio orgoglioso (perché, operando il bene, fa meno danni degli altri) ha ripreso il grido ‘Chi sa parli’; ma vorrei che facesse di più: da un anno si sospetta di un nostro fratello: possibile che nessuno ne sappia niente? Perché tanto silenzio? Non vorrei che fosse per far cader nel dimenticatoio questa tragedia, in attesa che la verità emerga tra decenni quando non coinvolgerà noi, con la mala speranza che le conseguenze siano più gestibili. Possiamo tollerare che una madre aspetti inutilmente i resti della figlia da quasi 32 anni?

–––––

Egregio signor Pieri, giusto due puntualizzazioni: l’appello del vescovo è stato significativo e opportuno, ma non è certo colpa di mons. Regattieri se nessuno ha risposto. Poi: gli inquirenti hanno esplorato la pista di presunte violenze sessuali del passato. Ma la parsona sospettata non è stata nemmeno formalmente indagata. Nessun elemento probante è stato trovato contro di lui.

emanuele.chesi@ilcarlino.net