Caso Golinucci, inchiesta per omicidio a un bivio: "Non lasciatemi senza risposte"

Cesena, 30 luglio 2023 – Sembrava di essere arrivati a una svolta decisiva e invece, dopo un anno dalla riapertura, le indagini sulla scomparsa della cesenate Cristina Golinucci restano ancora avvolte nel mistero. Un anno fa la procura ha aperto un nuovo fascicolo di indagine per omicidio volontario per far luce sul giallo che ha tormentato la comunità cesenate dalla scomparsa della ragazza, 31 anni fa. Cristina è sparita il 1° settembre del 1992, e da allora non è mai più stata ritrovata. L’ultimo luogo in cui è stata vista, il giorno della scomparsa, è il convento dei Frati Cappuccini di Cesena.

È ancora nebbia sul caso e sul registro degli indagati non vi sono nomi segnati. A settembre la procura potrà decidere se proseguire le indagini, o in alternativa chiedere l’archiviazione. Due mesi fa i termini del procedimento hanno subito una sospensione per via dell’alluvione e ora le indagini sono state prorogate automaticamente e i granelli della clessidra che sembravano essersi fermati sono tornati a scendere, lentamente. "Io ho sempre la speranza di ottenere la verità e di chiudere questo cerchio – ha detto Marisa Degli Angeli, mamma di Cristina -. Un anno è lungo e la stanchezza è tanta, e non voglio pensare che chiuderanno le indagini senza darmi una risposta".

Alla scomparsa di Cristina si è intrecciato un altro caso irrisolto e lontano nel tempo. Quello della morte della 18enne cesenate Chiara Bolognesi, trovata senza vita nel fiume Savio un mese e mezzo dopo la scomparsa di Cristina Golinucci. Anche per Chiara Bolognesi è stato aperto un nuovo fascicolo di indagine sei mesi fa. In entrambi i casi si indaga per omicidio e il sospetto è che dietro alle due morti possa esserci un unico responsabile. Tra i sospettati è spuntato il nome di un uomo di mezza età strettamente legato all’ambiente della chiesa e del volontariato, che in quel periodo si sarebbe macchiato di reati legati alla violenza e alle molestie su alcune giovani ragazze.

In questi mesi le indagini degli inquirenti si sono concentrate nell’area del convento dei frati Cappuccini di Cesena, dove Cristina aveva lasciato la sua macchina il giorno in cui è scomparsa. Con l’aiuto di georadar e unità cinofile sono stati perlustrati parchi, pozzi e tutte le aree interne ed esterne al convento. La procura si è mossa su più fronti e a febbraio sono stati riesumati i resti di Chiara Bolognesi per effettuare una serie di esami tecnici che le dotazioni di trent’anni fa non consentivano. Le due ragazze non si conoscevano ma avevano frequentato la stessa scuola, parrocchia e associazione di volontariato.