Caso Golinucci, nuove accuse al molestatore: "Tentò di violentarmi in pizzeria"

Cesena, 16 febbraio 2023 - Ancora particolari scioccanti emergono da un passato che spinge insistemente per tornare a galla. Emerge una drammatica testimoninaza di una violenza avvenuta in una pizzeria del Cesenate.

Gli investigatori scavano incessantemente. La procura della repubblica di Forlì ha aperto mesi fa due fascicoli di indagine per omicidio a carico di ignoti per la scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi. Fatti che risalgono al lontano 1992, e che attendono ancora una risposta. Gli investigatori raccolgono le testimonianze, provenienti dagli ambienti delle parrocchie. Gli indizi condurrebbero sempre di più al sospettato: quel molestatore legato agli ambienti della chiesa e del volontariato.

Alla trasmissione ’Chi l’ha visto?’ condotta da Federica Sciarelli, ieri sera su Rai 3, è andato in onda il servizio della giornalista Chiara Cazzaniga che ha riportato nuove dichiarazioni di una donna cesenate che sarebbe stata molestata in passato. Almeno due sarebbero state le vittime di violenze sessuali trent’anni fa, e i fatti parrebbero essere ricollegati alla tragica scomparsa di Cristina e alla morte di Chiara.

"Le prove del coro erano alla parrocchia dell’Osservanza - dice la donna - e lui era conosciuto dai frati proprio perché frequentava assiduamente quella parrocchia. Appena l’ho conosciuto mi è sembrata una persona ’normale’, come gli altri; lo vedevo anche agli incontri di preghiera. Era particolarmente assillante nei miei confronti, cercava sempre di starmi vicino e mi importunava. Durante quei mesi mi ha molestato in tutti i modi: si nascondeva dietro i cespugli di casa, seguendomi ovunque anche quando mi trovavo con il mio fidanzato, tanto che il più delle volte lui voleva intervenire, ma sono stata io ad impedirglielo perché allora ero veramente terrorizzata e temevo che poi potesse succedergli qualcosa. Oltre a seguirmi mi spiava in modo ossessivo".

"Fino a quando una sera, penso nel 1995 - continua la donna - dopo un concerto della Corale ci trovammo tutti in pizzeria, eravamo una cinquantina, appartenenti al coro con amici e familiari. Ad un certo punto mi alzai per andare in bagno e dopo essere già entrata nell’antibagno, lui entrò e mi aggredì, bloccandomi al muro con il chiaro intento di usare violenza nei miei confronti. Non so come sono riuscita a divincolarmi e ad afferrare la porta per uscire e lui allora è stato costretto a ricomporsi, anche perché visto il suo ’ruolo’ nella chiesa ci teneva molto ad apparire come una persona che non avrebbe mai fatto queste cose. La stessa sera, poi, quando siamo usciti e ci siamo avvicinati al parcheggio, mi sono accorta che lui si nascondeva dietro le macchine, probabilmente per verificare se mi allontanavo da sola. Mi confidai con un prete di Rimini che gli parlò. Lui allora si sentì ’scoperto’ proprio in quell’ambiente dove invece lui voleva mostrarsi come esempio".