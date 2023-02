Caso Narducci, il pm chiede 5,6 anni di pena

È iniziato ieri davanti ai giudici della corte d’appello di Bologna il processo che vede come imputati Marco Pieri, Christian Foschi e Giancarlo Tizi, i tre poliziotti che devono rispondere di una serie di gravi reati, dal sequestro di persona al falso idrologico, compiti ai danni di Filippo Narducci, il barista cesenate fermato dai tre poliziotti la notte fra il 9 e il 10 aprile 2019. Da un banale controllo di polizia nacque un alterco, Narducci fu steso a terra, ammanettato e portato in commissariato dove fu trattenuto fino al mattino senza che la procura della Repubblica fosse informata. Dallo scambio di denunce nacquero due processi per lesioni al termine dei quali sono stati assolti sia Narducci che i tre poliziotti. Ma nacque anche un processo per reati più gravi a carico dei tre poliziotti che in primo grado furono assolti in tribunale a Forlì. La procura generale presso la corte d’appello impugnò la sentenza è ieri è iniziato il processo di secondo grado. Nella sua requisitoria, la sostituta procuratrice generale Antonietta Di Taranto ha esaminato la complessa vicenda arrivando alla conclusione che Marco Pieri, Christian Foschi e Giancarlo Tizi sono responsabili di sequestro di persona e falso ideologico, mentre i reati minori sono prescritti, e ha chiesto la condanna a cinque anni e sei mesi di reclusione per ciascuno dei tre poliziotti.

Il processo è poi stato sospeso; riprenderà l’11 aprile con gli interventi degli avvocati di parte civile Fabio Anselmo e Umberto Calzolari che Filippo Narducci e i suoi famigliari, poi ci saranno le arringhe degli avvocati difensori Riccardo Luzi e Marco Martines, infine la sentenza.

Paolo Morelli