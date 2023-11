Caso Narducci, la Cassazione ‘bacchetta’ la Corte d’appello

E’ stata depositata nei giorni scorsi la motivazione della sentenza con la quale la Corte di cassazione ha parzialmente riformato la sentenza della Corte d’appello di Bologna che il 24 maggio 2022 aveva assolto i poliziotti Marco Pieri, 52 anni, Giancarlo Tizi, 56 anni, e Christian Foschi, 53 anni dall’accusa di aver causato lesioni a Filippo Narducci. Infatti la Cassazione nell’udienza del 21 settembre scorso ha respinto il ricorso della parte civile Filippo Narducci nei confronti di Tizi e Foschi, ma ha disposto la celebrazione di un nuovo processo d’appello nei confronti di Marco Pieri per la determinazione del danno subito da Narducci.

Si arricchisce quindi di un nuovo capitolo l’intricata vicenda che dal 9 aprile 2010 vede contrapposti da una parte l’ex barista Filippo Narducci e dall’altra i poliziotti Pieri, Tizi e Foschi che durante un controllo nell’area di servizio Atras di via Zuccherificio dopo un diverbio lo stesero a terra, lo ammanettarono e lo portarono in commissariato dove il giovane rimase fino al mattino.

La sentenza della Cassazione stride sostanzialmente con quella della Corte d’appello di Bologna che aveva assolto Pieri (come i suoi due colleghi) indicato come l’autore del colpo inferto a Narducci, ma a scopo difensivo. Secondo la suprema corte, i giudici della Corte d’appello di Bologna non avrebbero sufficientemente motivato la riforma della sentenza di primo grado con la quale i giudici del Tribunale di Forlì avevano condannato a quattro mesi di reclusione ciascuno i tre poliziotti per le lesioni causate a Narducci.

I numerosi processi che sono scaturiti da un episodio relativamente banale hanno visto contrapposti schieramenti di legali quanto mai agguerriti: dalla parte di Narducci gli avvocati Fabio Anselmo, Alessandra Pisa, Bernardo Gentile e Umberto Calzolari; dalla parte dei tre poliziotti Marco Martines, Riccardo Luzi, Francesco Petrelli, Eugenio Pini e Federica Casale.

L’ultimo capitolo giudiziario di questa annosa vicenda ha visto i tre poliziotti assolti il 26 settembre scorso dalla Corte d’appello di Bologna dalle accuse di sequestro di persona, falso ideologico e falsa testimonianza. Nel processo di primo grado Marco Pieri, Giancarlo Tizi e Christian Foschi erano già stati assolti dal giudice monocratico di Forlì il 30 gennaio 2020 dalle accuse contenute nella denuncia presentata da Filippo Narducci.

La contesa giudiziaria, però, non è ancora finita: ci sarà il processo d’appello (in sede civile) per Marco Pieri, e avrà probabilmente una coda in Cassazione anche l’assoluzione dei tre poliziotti di cinque settimane fa in Corte d’appello, sentenza le cui motivazioni non sono ancora state depositate.

Paolo Morelli