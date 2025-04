Caso Spinelli, l’appello: “Un intervento umanitario per salvare mio marito”

Cesena, 30 aprile 2025 – Una vicenda con molti punti oscuri. Un arresto improvviso e inspiegabile – a detta dei familiari – quello di Giancarlo Spinelli, 59enne nato a Cesena e residente fin da bambino in Venezuela a Caracas. Dal giorno dell’arresto (15 mesi fa) Giancarlo Spinelli, che era architetto in un piccolo Comune e per passione riparava armi per l’esercito, è ancora in attesa di un processo. Non si conoscono formalmente i capi di accusa: è stata avviata solo una fase istruttoria, ma il processo vero e proprio non è mai iniziato. E’ stato arrestato il 21 febbraio 2024 nella sua casa di Caracas, con le accuse di tradimento della Patria, terrorismo, traffico d’armi e associazione a delinquere. Poi il buio più completo. Nessun’altra spiegazione a lui o ai familiari.

La moglie venezuelana Maria Alejandra Portillo, architetto, chiede aiuto alle autorità italiane perché facciano da tramite con il Governo venezuelano per far uscire di prigione il marito dato che soffre di gravi problemi di salute. “L’unica soluzione sarebbe negoziare un accordo umanitario con l’aiuto del Governo italiano. Il Consolato si è comportato molto bene – dice Maria Alejandra Portillo – ma per ora è riuscito a fare ben poco. Due giorni fa ho parlato nuovamente con il Console e sembra che avrà più libertà di azione, e questa è una bella notizia. Si tratta di una questione di salute e di diritto alla vita. Mio marito vive in una situazione di ‘stallo’ giudiziario: non è stato processato per un anno e tre mesi. Non ha neppure diritto a un avvocato privato”.

Spinelli è stato dapprima portato nel penitenziario Helicoide a Caracas, un carcere politico noto come il più grande centro di tortura dell’America Latina. Paradossalmente “qui godeva di alcuni benefici e non è mai stato torturato – continua la moglie – poi a febbraio di quest’anno è stato trasferito nel carcere di comunità Yare III, un vero e proprio lager, dove i detenuti sono trattati come animali, non ci sono servizi igienici, non c’è acqua potabile, né cibo adeguato”. La moglie due giorni fa è riuscita a fargli visita. Per soli dieci minuti. “Gli ho portato alcune medicine – dice -, lui è molto debole. In questa terribile vicenda che riguarda mio marito, sono coinvolte persone che lui neppure conosce. Hanno mosso accuse basate su imputazioni assurde e ingiuste”.

Spinelli non ha mai avuto problemi con la giustizia. “Qui in Venezuela i benestanti vengono arrestati con le scuse più assurde – racconta la moglie di Spinelli -, o consegni grosse somme di denaro o resti in carcere a vita. La verità è che nessuno ha chiesto soldi, né alcun tipo di negoziazione. Ho chiesto misure sanitarie e me le hanno negate, ma le sue condizioni di salute continuano a peggiorare. Soffre di gravi problemi di intestino, necessita di un intervento chirurgico per le emorroidi, soffre della sindrome di Crohn, ha un’infezione a un dente, e una protesi a una gamba. “A causa della sua salute – conclude la moglie – mi permettono di portargli cibo una volta la settimana. Quindi cucino 14 pasti e glieli porto. Quando vado a trovarlo trascorro 5 ore in fila sotto il sole con i pacchi di cibo e l’acqua potabile. Le guardie controllano il cibo infilandoci le dita dentro e poi mi perquisiscono. Non riesco a immaginare cosa stia passando mio marito lì dentro. E’ sempre più magro: è alto 1 metro e 87 e pesa 54 chili. Ho paura che muoia lì dentro”.