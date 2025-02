"Cassa integrazione, la proroga non basta"

Dopo la proroga da parte del Governo della cassa integrazione in deroga per il settore moda, sulla crisi del calzaturiero intervengono il sindaco di San Mauro Pascoli Moris Guidi e la consigliera regionale Francesca Lucchi, che hanno partecipato al tavolo del Distretto calzaturiero e Moda di San Mauro Pascoli, la considerano una misura necessaria per garantire continuità e tutela ai lavoratori di un comparto che rappresenta un’eccellenza del territorio. Tuttavia, entrambi sottolineano come questa proroga, pur essendo un segnale positivo, non sia sufficiente per affrontare le criticità strutturali che le imprese stanno vivendo.

Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Il prolungamento della cassa integrazione è positivo, soprattutto per le piccole e medie imprese artigiane che caratterizzano il nostro distretto, come quello calzaturiero di San Mauro Pascoli. Tuttavia, il settore sta affrontando difficoltà enormi, tra cui l’accesso al credito bancario, che rischia di soffocare le aziende più piccole e di comprometterne la sopravvivenza. Servono interventi mirati che consentano alle imprese di avere le risorse necessarie per innovare e affrontare le nuove sfide del mercato".

Sulla stessa linea, la consigliera regionale Francesca Lucchi ha ribadito l’importanza di non limitarsi agli ammortizzatori sociali: "Queste risorse devono essere impiegate rapidamente e in maniera efficace, affinché le aziende possano superare le difficoltà attuali e riposizionarsi sul mercato. È fondamentale evitare che la crisi porti a licenziamenti o chiusure definitive: non vogliamo perdite di competenze fondamentali per la nostra economia. Al tavolo di San Mauro Pascoli abbiamo ribadito la necessità di interventi strutturali che, oltre agli ammortizzatori sociali, prevedano incentivi all’innovazione e sostegni concreti".

Sindaco e consigliera, lavoreranno per far sì che lo strumento del Patto per il Lavoro regionale possa trovare una giusta declinazione nel settore, coinvolgendo tutte le parti interessate. Hanno concluso: "Guardiamo avanti per continuare a tutelare il nostro sistema produttivo, fatto di grandi competenze. Istituzioni, imprese, sindacati e associazioni di categoria continueranno a lavorare perché partendo da qui possiamo definire strategie condivise che possano rafforzare il settore e garantirne la competitività nel lungo periodo".

