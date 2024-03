Casse d’espansione, tempi lunghi. Concessioni prorogate ogni 6 mesi per l’estrazione di ghiaia e sabbia

Le casse d’espansione tengono banco: in Veneto, in particolare a Vicenza, hanno salvato dall’allegamento la città. A Cesena, e più in generale in Romagna, nel maggio scorso hanno balbettato perché i piani per la loro realizzazione hanno tempi biblici, essendo legati all’estrazione di sabbia e ghiaia da utilizzare per l’edilizia. Una strategia a costo zero per le casse pubbliche, ma subordinata all’andamento del mercato dei materiali di base per l’edilizia. Se ne è discusso anche in Consiglio regionale ieri mattina, con un battibecco tra il consigliere della Lega Massimo Pompignoli che ha evidenziato il carente funzionamento delle ‘casse’ in Romagna confrontandolo con l’efficienza di quelle del Veneto, e il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Davide Baruffi che ha ribattuto che le alluvioni della Romagna e del Veneto sono state completamente diverse.

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto segnalazione da un associato al Comitato alluvionati e franati di Cesena e della Valle del Savio di un’attività strana nella cava Palazzina, a sinistra del fiume Savio tra San Carlo e San Vittore: "Stanno riempiendo la cava con camion e camion di terra" ci è stato detto.

Abbiamo verificato che la segnalazione era fondata, come di mostra la foto con l’enorme massa di materiale a sinistra, e chiesto chiaramenti all’Amministrazione comunale: "La cava in questione è ancora in fase di coltivazione ed è autorizzata da una proroga fino al 30 novembre 2024. Non possiamo quindi considerare i movimenti di terra che stanno avvenendo in questi giorni al suo interno quelli relativi a una cassa di espansione attiva, in funzione e gestita dall’Ente competente che sarà l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile: questo lo diverrà solo quando la ditta avrà terminato l’estrazione della ghiaia e sabbia fino al massimo consentito da convenzione e concluso i lavori di sistemazione finale della cassa di espansione. Pertanto i movimenti di terra in corso fanno parte del progetto di coltivazione ancora in fase di realizzazione". Una risposta che non soddisfa. Ci siamo quindi rivolti all’azienda che gestisce la cava, Impianti Cave Romagna che fa capo alla Cbr di Rimini. Ci è stato detto che il materiale trasportato nella cava Palazzina proviene dalla cava Cà Bianchi, di pochi chilometri più a valle, gestita dalla stessa azienda, per essere lavorato in modo da ricavarne ghiaia e sabbia.

In sostanza quindi la cava, autorizzata nel 2011, coninuerà a funzionare per almeno un paio d’anni, con la concessione prorogata un semestre dopo l’altro, prima di poter essere utilizzata come cassa d’espansione.

Infine la società Impianti Cave Romagna ha declinato ogni responsabilità per la mancata riparazione del grande squarcio dell’argine del Savio che il 16 maggio scorso l’ha messo in comunicazione con la cava Cà Bianchi: "E’ di competenza dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale – ci è stato detto –, noi non potremmo intervenire neppure se volessimo farlo" Quindi lo squarcio resta lì.