Cassette postali digitali. I contenitori diventano smart

Sta arrivando anche sul territorio cesenate la rivoluzione delle cassette postali. Se in passato accoglievano tante lettere e cartoline, oggi i tempi sono cambiati con la tecnologia che ha cambiato il modo di comunicare. E’ questo il motivo del perché da qualche mese diverse cassette postali non sono più utilizzabili, creando qualche disagio ai cittadini che devono imbucare la corrispondenza. Ma non andranno in pensione, bensì diventeranno ‘smart’.

Molti cittadini in questi giorni avevano notato che diverse cassette postali, da Cesena fino a Savignano sul Rubicone, sono state disabilitate e considerate fuori servizio. Ma è in arrivo un cambiamento. Le cassette postali non spariranno, come temuto.

Poste Italiane informa infatti che sta procedendo a una riorganizzazione della rete delle cassette rosse in linea con le mutate esigenze di una clientela sempre più digitalizzata e con il conseguente sensibile calo dei volumi di corrispondenza immessi. Il provvedimento è previsto dalla delibera n. 308 di Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, emanata lo scorso anno ed è in fase di attuazione in modo progressivo e graduale su tutto il territorio nazionale, salvaguardando in particolare le aree più disagiate, anche attraverso una riqualificazione e l’eventuale riposizionamento delle cassette.

"La delibera ha il pregio di coniugare le esigenze di efficientamento della rete cassette con le esigenze di ammodernamento della stessa, anche nell’ottica della sostenibilità ambientale", sottolinea Poste Italiane.

Le cassette di nuova generazione, denominate ‘Smart letter box’, saranno sempre di colore rosso e dotate di un display. "Sono in grado di rilevare l’effettiva presenza degli invii in cassetta e dunque di efficientare l’attività di vuotatura che sarà effettuato solo in presenza di invii – specifica Poste Italiane -. Inoltre, tali cassette sono dotate di sensori utili per rilevare una serie di parametri ambientali, quali temperatura, quantità di polveri sottili e biossido di azoto nell’area interessata".

Attualmente sono 16 le cassette postali digitali già attive in Emilia-Romagna, di cui quattro collocate in provincia di Forlì-Cesena. Infine, Poste Italiane "rassicura i cittadini di Savignano sul Rubicone sulla regolarità del servizio di recapito, confermata dall’assenza di code di lavorazione nel Centro distribuzione di riferimento".

Francesca Siroli