"Cassonetti incendiati, pericolo per gli alberi e per la mia abitazione"

Vorrei denunciare pubblicamente un problema che non riesco a risolvere da sola ed il Comune con Hera non considerano così tanto pericoloso.

La notte di Capodanno nella via dove abito (via Toscana) causa incendio colposo da scoppio di fuochi d’artificio che dopo averli usati, sono stati gettati ancora incandescenti all’interno del cassonetto della carta che si trova sulla mia via attaccato alla mia cancellata circondata da siepe e con sopra un grande albero.

Premetto che tutti i cassonetti si trovano li nella via, a senso unico, stretta, all’entrata/uscita alunni dell’istituto Prof.le Macrelli, via tra l’altro frequentata a piedi, bicicletta da famiglie e persone che si recano allo Stadio per le partite.

Questo cassonetto ovviamente si è incendiato causando un incendio, danneggiando gli altri cassonetti, il mio muretto, il mio cancello, la mia siepe!

Per fortuna non ha preso fuoco il grande albero...avrei iniziato il 2024 veramente disperata, grazie all’intervento del Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme.

Nonostante ripetute mail al mio Comune e segnalazioni ad Hera e su Cesena segnala, nessuno fa niente.

Ho richiesto lo spostamento di tutti i cassonetti dalla via Toscana alla via parallela o in zona più aperta lontano da siepi o alberi soprattutto...sapere la soluzione quale è stata???

Lo spostamento di questi di qualche metro più in là, sempre sulla via, sempre vicini alla mia cancellata, alla mia siepe, sono però nuovi, di ferro e senza ruote.

Che bella soluzione! Che ne dite??

Dovrei stare più tranquilla così??

Non lo sono! Tutte le sere controllo e mi sale l’ansia ma questo a loro non importa nulla!

Dicono dal Comune che non devono esserci cassonetti in zona stadio, quando come sopra descritto la Via Toscana e’proprio la via percorsa a piedi dalle famiglie e gente che va alla partita, vicino vi è una scuola...ma di cosa stiamo parlando??

Spero possiate aiutarmi voi pubblicando la notizia, forse qualcuno si muovera’ perché le spiegazioni datemi non sono per nulla giustificabili e se hanno spostato i cassonetti più in là, uno sforzo in più lo possono fare se vogliono!

Prevenire è meglio che curare!

M.Luisa Belletti