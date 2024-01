Incendio cassonetti, il sindaco: “Ora basta”

Gatteo a Mare, 25 gennaio 2024 – Non si ferma la preoccupante escalation di atti vandalici messi in atto nei comuni della Valle del Rubicone. Dopo il branco di malviventi che sabato notte harotto una vetrata del Rubicone Fashion outlet a Capanni di Savignano sul Rubicone, nel tardo pomeriggio di martedì, alle 19 a Sant’Angelo di Gatteo, ne sono stati messi a segno altri.

L’altra sera sono stati bruciati due cassonetti dei rifiuti in via Allende e in via Erbosa. Scatenati i commenti sui social dove gli abitanti di Sant’Angelo, la popolosa frazione di Gatteo, esprimono grande preoccupazione e paura per questo dilagare del fenomeno. Nelle due vie sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere gli incendi e i carabinieri della compagnia di Cesenatico per gli accertamenti al fine di risalire ai vandali.

Non ci dovrebbero essere collegamenti fra gli ultimi due episodi di Capanni e Sant’Angelo in quanto la banda dei giovanissimi ha filmato quanto stavano facendo e poi hanno postato il tutto sui social network, agendo a notte fonda.

A tal proposito ha detto Roberto Pari, sindaco di Gatteo, molto irritato e preoccupato: "Ho presentato denuncia ai carabinieri di Savignano contro ignoti per atti di vandalismo e confido come sempre nelle capacità delle forze dell’ordine di risolvere la problematica che si è ripetuta dopo quella di una settimana fa con il rovesciamento dei bidoni dell’organico. Le forze dell’ordine sono presenti sul territorio. Dal mio punto di vista non si tratta di ragazzini, ma di uno o più soggetti con problematiche importanti che certamente vanno fermate utilizzando gli strumenti utili e consoni".

"La nostra amministrazione comunale – aggiunge infine il primo cittadino – continuerà come sempre nell’ambito delle proprie competenze di fare tutto il possibile per debellare questo fenomeno. Sono comunque sempre atti gravi da non sottovalutare e da denunciare".

Martedì sera alle 20.30, sempre a Sant’Angelo di Gatteo, in via Rigossa Destra è scoppiato un incendio in una abitazione privata, spento dai Vigili del Fuoco. Nessun collegamento però con gli atti vandalici. Il fuoco, per cause che sono in corso di accertamento, si sono sparse nella casa arrivando al tetto. La famiglia che ci abita era fuori casa e quindi nessuna persona è rimasta coinvolta e ferita. La casa è stata dichiarata inagibile.