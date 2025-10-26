Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mauro Di FrancescoGassman a BolognaRitardo treniValerio Braschi MichelinHalloween nelle MarcheSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaCastagne, il pane dei poveri guarda al futuro
26 ott 2025
GABRIELE PAPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Castagne, il pane dei poveri guarda al futuro

Castagne, il pane dei poveri guarda al futuro

Ha sfamato per secoli le genti di collina, ora valorizzato anche con un marchio di qualità.

Castagne e marroni, antiche risorse alimentari delle genti di collina e montagna, sono ora prodotti di stagione prelibati

Castagne e marroni, antiche risorse alimentari delle genti di collina e montagna, sono ora prodotti di stagione prelibati

Castagne e marroni, fratelli più pregiati delle pur buone sorelle castagne. Antiche risorse alimentari della gente di collina e di montagna, un tempo. Di modo che anche castagne e castagneti hanno dato il nome a numerose località e borghi italiani. Anche in terra di Romagna: ecco un elenco. Poggio Castagne in Val Savio, Castagneto di Mercato Saraceno (citato in un antico documento del 1371). Un altro Castagneto è presso Portico di Romagna, nell’ Appennino Forlivese come pure Castagnara di Modigliana. Ancora: Castagnolo di Civitella di Romagna, nella Valle del Bidente. Nel ravennate, Castagnola di Brisighella e Val Castagnola. E Castagne, borgo di Palazzolo del Senio poco lungi da Marradi, famosa per i suoi marroni: siamo nella cosiddetta Romagna Toscana. Echi lontani di terreni collinari e montani a specifica vocazione castagnesca. Che tornano d’attualità, visto che nel giugno scorso è stato depositato presso le Camere di Commercio romagnole il Marchio del Marrone dell’Appennino romagnolo (un analogo marchio camerale del Marrone dell’Appenino Emiliano è attivo dall’anno scorso). L’iniziativa va a valorizzare in modo nuovo, e ‘in rete’, le produzioni nostrane dell’area collinare e montana dei Comuni delle Province di Ravenna e di Forlì-Cesena. Questo marchio è dedicato ai frutti allo stato fresco, a quelli essiccati e sgusciati interi, allo sfarinato ed ai numerosi prodotti derivati dalla trasformazione.

Antica epopea quella delle castagne, cibo carburante della storia quotidiana della nostra gente di collina: ‘pane dei poveri’, ma anche ennesimo esempio di come la fantasia popolare abbia saputo ‘inventare’ vari modi per gustare il prodotto. Esempi: l’essicazione, per avere castagne a disposizione per tutto l’inverno, castagne lessate in un brodo ‘matto’ come minestra nutriente. Palline di farina di castagne fritte nello strutto. E dolci strepitosi come il castagnaccio ingentilito da un sentore di rosmarino, tuttora proposto da buoni forni artigianali dei borghi (dedicato ai golosi: nel suo storico manuale di cucina il romagnolo Pellegrino Artusi dedica diverse ricette di dolci a base di castagne e marroni, tra cui un soufflè e persino un gelato ai marroni). E poi le lovarie dei bambini d’un tempo: i ‘cuciaròl’ e le mistocchine, vendute dai carrettini ambulanti davanti ai cinema: gli antenati del popcorn. E, ovviamente, anche le caldarroste: delizia casalinga e prototipo del cibo da strada. Ricordi lontani nel tempo, quando eravamo studenti: a Bologna, sotto i portici del Pavaglione all’incrocio con via Rizzoli, i venditori di castagne si davano la voce in allegri e maliziosi siparietti. La venditrice di castagne bollite invitava a voce alta: ‘ho la balùsa chelda’.’E me i maròn chi scòta’, controcanto del caldarrostaio. Tradizione di questi giorni verso San Martino era (e spesso lo è ancora) la castagnèda, ovvero caldarroste magari accompagnate da bicchierate di ‘cagnina’, gioioso vino romagnolo di pronta beva, con le sue spumeggianti e gradevoli fragranze. La ‘cagnina’ piaceva molto a Giosuè Carducci e anche a Giovanni Pascoli: da ascrivere alla gloriosa schiera dei ‘poeti - santi bevitori’.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Cibo