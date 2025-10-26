Castagne, il pane dei poveri guarda al futuro

Castagne e marroni, fratelli più pregiati delle pur buone sorelle castagne. Antiche risorse alimentari della gente di collina e di montagna, un tempo. Di modo che anche castagne e castagneti hanno dato il nome a numerose località e borghi italiani. Anche in terra di Romagna: ecco un elenco. Poggio Castagne in Val Savio, Castagneto di Mercato Saraceno (citato in un antico documento del 1371). Un altro Castagneto è presso Portico di Romagna, nell’ Appennino Forlivese come pure Castagnara di Modigliana. Ancora: Castagnolo di Civitella di Romagna, nella Valle del Bidente. Nel ravennate, Castagnola di Brisighella e Val Castagnola. E Castagne, borgo di Palazzolo del Senio poco lungi da Marradi, famosa per i suoi marroni: siamo nella cosiddetta Romagna Toscana. Echi lontani di terreni collinari e montani a specifica vocazione castagnesca. Che tornano d’attualità, visto che nel giugno scorso è stato depositato presso le Camere di Commercio romagnole il Marchio del Marrone dell’Appennino romagnolo (un analogo marchio camerale del Marrone dell’Appenino Emiliano è attivo dall’anno scorso). L’iniziativa va a valorizzare in modo nuovo, e ‘in rete’, le produzioni nostrane dell’area collinare e montana dei Comuni delle Province di Ravenna e di Forlì-Cesena. Questo marchio è dedicato ai frutti allo stato fresco, a quelli essiccati e sgusciati interi, allo sfarinato ed ai numerosi prodotti derivati dalla trasformazione.

Antica epopea quella delle castagne, cibo carburante della storia quotidiana della nostra gente di collina: ‘pane dei poveri’, ma anche ennesimo esempio di come la fantasia popolare abbia saputo ‘inventare’ vari modi per gustare il prodotto. Esempi: l’essicazione, per avere castagne a disposizione per tutto l’inverno, castagne lessate in un brodo ‘matto’ come minestra nutriente. Palline di farina di castagne fritte nello strutto. E dolci strepitosi come il castagnaccio ingentilito da un sentore di rosmarino, tuttora proposto da buoni forni artigianali dei borghi (dedicato ai golosi: nel suo storico manuale di cucina il romagnolo Pellegrino Artusi dedica diverse ricette di dolci a base di castagne e marroni, tra cui un soufflè e persino un gelato ai marroni). E poi le lovarie dei bambini d’un tempo: i ‘cuciaròl’ e le mistocchine, vendute dai carrettini ambulanti davanti ai cinema: gli antenati del popcorn. E, ovviamente, anche le caldarroste: delizia casalinga e prototipo del cibo da strada. Ricordi lontani nel tempo, quando eravamo studenti: a Bologna, sotto i portici del Pavaglione all’incrocio con via Rizzoli, i venditori di castagne si davano la voce in allegri e maliziosi siparietti. La venditrice di castagne bollite invitava a voce alta: ‘ho la balùsa chelda’.’E me i maròn chi scòta’, controcanto del caldarrostaio. Tradizione di questi giorni verso San Martino era (e spesso lo è ancora) la castagnèda, ovvero caldarroste magari accompagnate da bicchierate di ‘cagnina’, gioioso vino romagnolo di pronta beva, con le sue spumeggianti e gradevoli fragranze. La ‘cagnina’ piaceva molto a Giosuè Carducci e anche a Giovanni Pascoli: da ascrivere alla gloriosa schiera dei ‘poeti - santi bevitori’.