Castagnetti illumina, Klinsmann è una certezza

Klinsmann 7,5. Ottime parate su Esposito, su cui è gigantesco nell’ultima occasione avversaria. Non ha colpe nel gol subito che arriva su una zampata da pochi passi.
Ciofi 6,5. Dietro non rischia il capitano, mentre davanti si rende più che utile fornendo con una spizzata l’assist a Frabotta per l’1-1.
Zaro 6,5. Domina sulle palle aeree e neutralizza con mestiere prima Soleri poi Vlahovic. Riferimento importante per la difesa.
Mangraviti 6. Il principale indiziato nel gol di Lapadula, che gli sfugge alle spalle per poi depositare in rete il vantaggio spezzino. Non è preciso come al solito nel primo tempo, nella ripresa si cala alla perfezione nella mischia e sventa almeno un paio di situazioni complicate.
Frabotta 8. E’ lui a suonare la carica dopo un inizio difficile della squadra. Prima è bravo e lesto a girare in rete una sponda di Ciofi su corner nella circostanza del gol del pareggio, poi ribalta la partita con gran sinistro dal limite. Eroe del Picco.
Berti 7. Uno dei più in palla dei bianconeri. Celebra il gol in nazionale e il rinnovo di contratto con il Cesena sfornando una prestazione di livello e qualità.
Castagnetti 7. Ha una grande occasione con il destro deviata di un soffio in angolo. Geometrie sempre ottime, la ciliegina sulla torta è lo schema su punizione che libera Frabotta in occasione del vantaggio.
Francesconi 6. Non si lascia condizionare dal giallo ricevuto dopo 17 minuti. Spreca una colossale palla-gol che avrebbe in quel momento rimesso tutto in parità. La sua presenza comunque si sente e gioca molto bene alcuni palloni sporchi (dal 28’ st Adamo 6. Entra in un’inconsueta posizione di mezzala per difendere il risultato).
Ciervo 6,5. Il gol dell’1-0 nasce dalle sue parti. Partita comunque di grande intensità, dai suoi guizzi nascono tante situazioni molto interessanti (dal 38’ st Guidi sv).
Shpendi 6,5. Manda in porta Blesa con un bel filtrante. Mostra una condizione migliore rispetto alle ultime uscite e gioca una bella gara. Difesa del pallone impeccabile, manca solo il gol (dal 38’ st Diao sv).
Blesa 6. Sfortunato quando colpisce il palo con un tocco di sinistro che supera Sarr in uscita. Non riesce ad arrivare in spaccata sull’assist di Frabotta nella ripresa. Bene nei dialoghi con i compagni.
Giacomo Lippi